Це фото реального пункту обміну в одному великому супермаркеті.
Коли побачив то сам здивувався. До нього стояла черга з трьох людей.
Людей не фоткав.
* фото моє
Оригінал:
Сфоткав для історії
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:17
Це фото реального пункту обміну в одному великому супермаркеті.
Коли побачив то сам здивувався. До нього стояла черга з трьох людей.
Людей не фоткав.
* фото моє
Оригінал:
Сфоткав для історії
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