Це фото реального пункту обміну в одному великому супермаркеті.
Коли побачив то сам здивувався. До нього стояла черга з трьох людей.
Людей не фоткав.
* фото моє
Оригінал:
Сфоткав для історії
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:17
Це фото реального пункту обміну в одному великому супермаркеті.
Коли побачив то сам здивувався. До нього стояла черга з трьох людей.
Людей не фоткав.
* фото моє
Оригінал:
Сфоткав для історії
Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:17
Думаю не предел, скорее всего ближашем будущем увидим и выше...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:50
Національний банк України у період з 28 лютого до 4 березня продав на міжбанку $144 млн та EUR17,5 млн, купив $546,3 млн та EUR37,5, йдеться на сайті регулятора.
Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,49 млрд, EUR37,5 млн, а продав $2 млрд 916,7 млн та EUR17,5 млн.
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