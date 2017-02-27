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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9333933493359336
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:17

  Bobua написав:
  ST_11 написав:Львівські "мародери" 8) 04/03/22 обід

Зображення
***
Це фотожабство?

Бо:
1 Фунт стерлінгів дорівнює
1,32 Долар США
1,21 Євро

І тоді та табличка стає безглуздям...

Тобто -- цікаво було би дізнаватись готівкові курси валют, але ж не маячню якусь... :(


Це фото реального пункту обміну в одному великому супермаркеті.
Коли побачив то сам здивувався. До нього стояла черга з трьох людей.
Людей не фоткав.
* фото моє

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Сфоткав для історії 8)
ST_11
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:17

  ST_11 написав:
Це фото реального пункту обміну в одному великому супермаркеті.
Коли побачив то сам здивувався. До нього стояла черга з трьох людей.
Людей не фоткав.
* фото моє

Оригінал:
Зображення

Сфоткав для історії 8)


Думаю не предел, скорее всего ближашем будущем увидим и выше...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:50

Національний банк України у період з 28 лютого до 4 березня продав на міжбанку $144 млн та EUR17,5 млн, купив $546,3 млн та EUR37,5, йдеться на сайті регулятора.

Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,49 млрд, EUR37,5 млн, а продав $2 млрд 916,7 млн та EUR17,5 млн.
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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  #<1 ... 9333933493359336
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