Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:17
Bobua написав: ST_11 написав:
Львівські "мародери"
04/03/22 обід
***
Це фотожабство?
Бо:
1 Фунт стерлінгів дорівнює
1,32 Долар США
1,21 Євро
І тоді та табличка стає безглуздям...
Тобто -- цікаво було би дізнаватись готівкові курси валют, але ж не маячню якусь...
Це фото реального пункту обміну в одному великому супермаркеті.
Коли побачив то сам здивувався. До нього стояла черга з трьох людей.
Людей не фоткав.
* фото моє
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ST_11
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:17
ST_11 написав:
Це фото реального пункту обміну в одному великому супермаркеті.
Коли побачив то сам здивувався. До нього стояла черга з трьох людей.
Людей не фоткав.
* фото моє
Оригінал:
Сфоткав для історії
Думаю не предел, скорее всего ближашем будущем увидим и выше...
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:50
Національний банк України у період з 28 лютого до 4 березня продав на міжбанку $144 млн та EUR17,5 млн, купив $546,3 млн та EUR37,5, йдеться на сайті регулятора.
Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,49 млрд, EUR37,5 млн, а продав $2 млрд 916,7 млн та EUR17,5 млн.
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Додано: Суб 05 бер, 2022 00:22
ST_11 написав: Bobua написав: ST_11 написав:
Львівські "мародери"
04/03/22 обід
***
Це фотожабство?
Бо:
1 Фунт стерлінгів дорівнює
1,32 Долар США
1,21 Євро
І тоді та табличка стає безглуздям...
Тобто -- цікаво було би дізнаватись готівкові курси валют, але ж не маячню якусь...
Це фото реального пункту обміну в одному великому супермаркеті.
Коли побачив то сам здивувався. До нього стояла черга з трьох людей.
Людей не фоткав.
* фото моє
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Додано: Суб 05 бер, 2022 03:56
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