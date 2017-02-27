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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9333933493359336
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:17

  Bobua написав:
  ST_11 написав:Львівські "мародери" 8) 04/03/22 обід

Зображення
***
Це фотожабство?

Бо:
1 Фунт стерлінгів дорівнює
1,32 Долар США
1,21 Євро

І тоді та табличка стає безглуздям...

Тобто -- цікаво було би дізнаватись готівкові курси валют, але ж не маячню якусь... :(


Це фото реального пункту обміну в одному великому супермаркеті.
Коли побачив то сам здивувався. До нього стояла черга з трьох людей.
Людей не фоткав.
* фото моє

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Сфоткав для історії 8)
ST_11
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:17

  ST_11 написав:
Це фото реального пункту обміну в одному великому супермаркеті.
Коли побачив то сам здивувався. До нього стояла черга з трьох людей.
Людей не фоткав.
* фото моє

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Зображення

Сфоткав для історії 8)


Думаю не предел, скорее всего ближашем будущем увидим и выше...
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antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:50

Національний банк України у період з 28 лютого до 4 березня продав на міжбанку $144 млн та EUR17,5 млн, купив $546,3 млн та EUR37,5, йдеться на сайті регулятора.

Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,49 млрд, EUR37,5 млн, а продав $2 млрд 916,7 млн та EUR17,5 млн.
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 00:22

  ST_11 написав:
  Bobua написав:
  ST_11 написав:Львівські "мародери" 8) 04/03/22 обід

Зображення
***
Це фотожабство?

Бо:
1 Фунт стерлінгів дорівнює
1,32 Долар США
1,21 Євро

І тоді та табличка стає безглуздям...

Тобто -- цікаво було би дізнаватись готівкові курси валют, але ж не маячню якусь... :(


Це фото реального пункту обміну в одному великому супермаркеті.
Коли побачив то сам здивувався. До нього стояла черга з трьох людей.
Людей не фоткав.
* фото моє

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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 03:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Приват не продает по такому курсу, блокирует обмен.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 05:14

  greenozon написав:Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу.

Письмове декларування здійснюється якщо ви: ... (див секцію "Виїзд з України")
https://customs.gov.ua/en/informatsiia-dlia-gromadian

На данный момент можно перемещать суммы превышающие 10 000 евро без подтверждающих документов , 04 марта принято новое Постановление НБУ , просто задекларировал и вывез:

4) постанову після пункту 14(1) доповнити новим пунктом 14(2)
такого змісту:
“14(2)
. Фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції з
транскордонного переміщення валютних цінностей без урахування вимог
пункту 18 розділу І Положення № 5 у частині подання підтвердних документів.ˮ;

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_04032022_36
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 08:37

  Captain Obvious написав:Приват не продает по такому курсу, блокирует обмен.

зато по приватовскому курсу можно расплатиться с карты за рубежом
antey1969
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  #<1 ... 9333933493359336
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