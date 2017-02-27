Національний банк України у період з 28 лютого до 4 березня продав на міжбанку $144 млн та EUR17,5 млн, купив $546,3 млн та EUR37,5, йдеться на сайті регулятора.
Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,49 млрд, EUR37,5 млн, а продав $2 млрд 916,7 млн та EUR17,5 млн.
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greenozon написав:Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу.
На данный момент можно перемещать суммы превышающие 10 000 евро без подтверждающих документов , 04 марта принято новое Постановление НБУ , просто задекларировал и вывез:
4) постанову після пункту 14(1) доповнити новим пунктом 14(2) такого змісту: “14(2) . Фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей без урахування вимог пункту 18 розділу І Положення № 5 у частині подання підтвердних документів.ˮ;
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greenozon написав:Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу.
На данный момент можно перемещать суммы превышающие 10 000 евро без подтверждающих документов , 04 марта принято новое Постановление НБУ , просто задекларировал и вывез:
4) постанову після пункту 14(1) доповнити новим пунктом 14(2) такого змісту: “14(2) . Фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей без урахування вимог пункту 18 розділу І Положення № 5 у частині подання підтвердних документів.ˮ;