Що не зрозуміло: є постанова НБУ якою затверджено положення
у п.18 якого сказано що
"18. Фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей шляхом їх вивезення/пересилання за межі України в загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро, на підставі документів, що підтверджують:"
і далі по тексту перелік документів.
Застосування цього пункту відмінено, готівку на суму більше 10к євро все ще треба декларувати, але документи про походження коштів не потрібні.