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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9334933593369337
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 13:13

  Amat написав:Что-то я нифига не понял.
Эти изменения к какому закону/положению относятся?
Что такое "положение 5, раздел 1, пункт 18?
Я не смог найти прямой связи между документами по вашей ссылке.

Що не зрозуміло: є постанова НБУ якою затверджено положення
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19#Text
у п.18 якого сказано що
"18. Фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей шляхом їх вивезення/пересилання за межі України в загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро, на підставі документів, що підтверджують:"
і далі по тексту перелік документів.
Застосування цього пункту відмінено, готівку на суму більше 10к євро все ще треба декларувати, але документи про походження коштів не потрібні.
she_ne_investor
 
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