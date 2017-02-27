Amat написав:Что-то я нифига не понял. Эти изменения к какому закону/положению относятся? Что такое "положение 5, раздел 1, пункт 18? Я не смог найти прямой связи между документами по вашей ссылке.
Що не зрозуміло: є постанова НБУ якою затверджено положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19#Text у п.18 якого сказано що "18. Фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей шляхом їх вивезення/пересилання за межі України в загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро, на підставі документів, що підтверджують:" і далі по тексту перелік документів. Застосування цього пункту відмінено, готівку на суму більше 10к євро все ще треба декларувати, але документи про походження коштів не потрібні.
Amat написав:Что-то я нифига не понял. Эти изменения к какому закону/положению относятся? Что такое "положение 5, раздел 1, пункт 18? Я не смог найти прямой связи между документами по вашей ссылке.
Що не зрозуміло: є постанова НБУ якою затверджено положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19#Text у п.18 якого сказано що "18. Фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей шляхом їх вивезення/пересилання за межі України в загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро, на підставі документів, що підтверджують:" і далі по тексту перелік документів. Застосування цього пункту відмінено, готівку на суму більше 10к євро все ще треба декларувати, але документи про походження коштів не потрібні.