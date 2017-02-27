Amat написав:Что-то я нифига не понял. Эти изменения к какому закону/положению относятся? Что такое "положение 5, раздел 1, пункт 18? Я не смог найти прямой связи между документами по вашей ссылке.
Що не зрозуміло: є постанова НБУ якою затверджено положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19#Text у п.18 якого сказано що "18. Фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей шляхом їх вивезення/пересилання за межі України в загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро, на підставі документів, що підтверджують:" і далі по тексту перелік документів. Застосування цього пункту відмінено, готівку на суму більше 10к євро все ще треба декларувати, але документи про походження коштів не потрібні.
Amat написав:Что-то я нифига не понял. Эти изменения к какому закону/положению относятся? Что такое "положение 5, раздел 1, пункт 18? Я не смог найти прямой связи между документами по вашей ссылке.
Що не зрозуміло: є постанова НБУ якою затверджено положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19#Text у п.18 якого сказано що "18. Фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей шляхом їх вивезення/пересилання за межі України в загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро, на підставі документів, що підтверджують:" і далі по тексту перелік документів. Застосування цього пункту відмінено, готівку на суму більше 10к євро все ще треба декларувати, але документи про походження коштів не потрібні.
чому мовчать українські олігархи коломойський, ахмєтов і інші кровосісі
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