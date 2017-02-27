RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9334933593369337
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 13:13

  Amat написав:Что-то я нифига не понял.
Эти изменения к какому закону/положению относятся?
Что такое "положение 5, раздел 1, пункт 18?
Я не смог найти прямой связи между документами по вашей ссылке.

Що не зрозуміло: є постанова НБУ якою затверджено положення
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19#Text
у п.18 якого сказано що
"18. Фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей шляхом їх вивезення/пересилання за межі України в загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро, на підставі документів, що підтверджують:"
і далі по тексту перелік документів.
Застосування цього пункту відмінено, готівку на суму більше 10к євро все ще треба декларувати, але документи про походження коштів не потрібні.
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2630
З нами з: 23.09.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 13:39

  she_ne_investor написав:
  Amat написав:Что-то я нифига не понял.
Эти изменения к какому закону/положению относятся?
Что такое "положение 5, раздел 1, пункт 18?
Я не смог найти прямой связи между документами по вашей ссылке.

Що не зрозуміло: є постанова НБУ якою затверджено положення
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19#Text
у п.18 якого сказано що
"18. Фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей шляхом їх вивезення/пересилання за межі України в загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро, на підставі документів, що підтверджують:"
і далі по тексту перелік документів.
Застосування цього пункту відмінено, готівку на суму більше 10к євро все ще треба декларувати, але документи про походження коштів не потрібні.


Так понятнее, спасибо.
Amat
 
Повідомлень: 2071
З нами з: 21.12.11
Подякував: 97 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дрогобич, сьогодні, 13:50Зображення
gorgany
 
Повідомлень: 194
З нами з: 18.07.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:35

  gorgany написав:Дрогобич, сьогодні, 13:50Зображення

по фунту повний бєспрєдел!
change_pm
 
Заблокований
Повідомлень: 5303
З нами з: 03.02.16
Подякував: 122 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 15:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

одесса по разному. есть 35,5/40 и есть 35/38 - "анархия" среди обменок...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6768
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5778 раз.
Подякували: 909 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 16:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

что делать? покупать по такому курс бакс?
Nemk
 
Повідомлень: 4
З нами з: 05.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 17:06

чому мовчать українські олігархи
коломойський, ахмєтов і інші кровосісі


Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 12787
З нами з: 01.06.14
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1113 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 17:31

А кто знает где наша - пуля в лоб, так пуля в лоб???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5372
З нами з: 13.09.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 17:45

  чик написав:одесса по разному. есть 35,5/40 и есть 35/38 - "анархия" среди обменок...


По выражению покойного ДС это называется "курсовое разнообразие".
vladimir07
 
Повідомлень: 1541
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9334933593369337
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: OrlandO і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3019, 3020, 3021
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30202 22075393
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 бер, 2022 17:22
чик
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 142, 143, 144
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1434 6753527
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 бер, 2022 19:15
antikkristall
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7971 21236697
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (373)
05.03.2022 17:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.