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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 бер, 2022 20:10
Додано: Суб 05 бер, 2022 21:13
"...думайте сами, решайте сами иметь или не иметь..."©
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 06 бер, 2022 04:20
Доброй ночи
Подскажите больной вопрос этого времени.
Война. Закончился депо валютный, снять не реально валютой долл.
Вариант кроме как снять гривной по курсу знаю.
Валюта пока не нужна. Боюсь что банк лопнет. Там больше фонда.
Спасибо
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
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