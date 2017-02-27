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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9335933693379338
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:10

  Игорь Алексеевич написав:А кто знает где наша - пуля в лоб, так пуля в лоб???

http://nfront.org.ua/news/details/yaksh ... j-yacenyuk
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 21:13

  Nemk написав:что делать? покупать по такому курс бакс?


"...думайте сами, решайте сами иметь или не иметь..."©
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antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 04:20

Доброй ночи
Подскажите больной вопрос этого времени.

Война. Закончился депо валютный, снять не реально валютой долл.

Вариант кроме как снять гривной по курсу знаю.

Валюта пока не нужна. Боюсь что банк лопнет. Там больше фонда.

Спасибо
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super_mohito
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 07:15

  BIGor написав:Львів, вікна 39,00 - 45,50, але є і 37,00 - 40,50


Нічого собі. О що реально беруть па 39 ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 07:40

  super_mohito написав:Доброй ночи
Подскажите больной вопрос этого времени.

Война. Закончился депо валютный, снять не реально валютой долл.

Вариант кроме как снять гривной по курсу знаю.

Валюта пока не нужна. Боюсь что банк лопнет. Там больше фонда.

Спасибо


надо правильно расставлять приоритеты-Украина-жизнь детей(родителей)-собственная жизнь-жилище (квартира/дом)-работа-деньги

якщо буде Україна -то решта теж
не хвилюйтесь, думайте зараз згідно пріоритетів

навіть якщо лусне банк отримаєте згідно законодавству
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 07:44

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:Львів, вікна 39,00 - 45,50, але є і 37,00 - 40,50


Нічого собі. О що реально беруть па 39 ?


яка різниця який там курс в Дрогобичі чі Самборі

ця гілка не актуальна в такий час, вважаю що модератори мають право поставити
цю гілку на "паузу" до кращих часів
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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