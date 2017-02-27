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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 бер, 2022 20:10
Додано: Суб 05 бер, 2022 21:13
"...думайте сами, решайте сами иметь или не иметь..."©
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 06 бер, 2022 04:20
Доброй ночи
Подскажите больной вопрос этого времени.
Война. Закончился депо валютный, снять не реально валютой долл.
Вариант кроме как снять гривной по курсу знаю.
Валюта пока не нужна. Боюсь что банк лопнет. Там больше фонда.
Спасибо
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
Додано: Нед 06 бер, 2022 07:15
Додано: Нед 06 бер, 2022 07:40
надо правильно расставлять приоритеты-Украина-жизнь детей(родителей)-собственная жизнь-жилище (квартира/дом)-работа-деньги
якщо буде Україна -то решта теж
не хвилюйтесь, думайте зараз згідно пріоритетів
навіть якщо лусне банк отримаєте згідно законодавству
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 06 бер, 2022 07:44
яка різниця який там курс в Дрогобичі чі Самборі
ця гілка не актуальна в такий час, вважаю що модератори мають право поставити
цю гілку на "паузу" до кращих часів
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 06 бер, 2022 09:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кто, где и по чем покупает доллар?
Сдают квартиру только за доллары.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: Нед 06 бер, 2022 09:21
prodigy "ця гілка "-это валютный форум!
BIGor спасибо за информацию.
Днепр дол.35/42, евр.37/48
*Відправлено з Чату
Додано: Нед 06 бер, 2022 09:22
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 06 бер, 2022 09:23
Investor_K
Львов
На многих обменках висит 35.0/0.00
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
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