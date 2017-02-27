Додано: Нед 06 бер, 2022 04:20

Доброй ночи

Подскажите больной вопрос этого времени.



Война. Закончился депо валютный, снять не реально валютой долл.



Вариант кроме как снять гривной по курсу знаю.



Валюта пока не нужна. Боюсь что банк лопнет. Там больше фонда.



Спасибо