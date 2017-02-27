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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 бер, 2022 09:38
prodigy написав:
надо правильно расставлять приоритеты-Украина-жизнь детей(родителей)-собственная жизнь-жилище (квартира/дом)-работа-деньги
Пріоритети вірні, не поспорю, але без грошей цих пунктів не буде
Украина-жизнь детей(родителей)-собственная жизнь-жилище (квартира/дом)
Без грошей як ви будете допомагати тро? А батькам? А якщо вивезти когось треба - луплять нереальні ціни, а якщо йти в армію - то треба собі купляти майже все - скільки там бронік коштує? Щось біля 20 кгрн. Тому гроші в війсковий час дуже важливі. Я би сказав від них залежить майже все.
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BIGor
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Додано: Нед 06 бер, 2022 10:49
super_mohito написав:
Доброй ночи
Подскажите больной вопрос этого времени.
Война. Закончился депо валютный, снять не реально валютой долл.
Вариант кроме как снять гривной по курсу знаю.
Валюта пока не нужна. Боюсь что банк лопнет. Там больше фонда.
Спасибо
Так ніби НБУ приняв що банкам можна видавати валюту на еквівалент до 30К грн.
Тому частину переоформляєте (з розрахунку ПА40, тобто до 5Куе), або тримаєте на поточному, решту забираєте.
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flyman
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Додано: Нед 06 бер, 2022 10:50
Хомякоид написав: BIGor написав:
Львів, вікна 39,00 - 45,50, але є і 37,00 - 40,50
Нічого собі. О що реально беруть па 39 ?
Думаю, що уєзжашкі, так як їм тре готівкова валюта за кордоном.
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Додано: Нед 06 бер, 2022 10:52
BIGor написав: prodigy написав:
надо правильно расставлять приоритеты-Украина-жизнь детей(родителей)-собственная жизнь-жилище (квартира/дом)-работа-деньги
Пріоритети вірні, не поспорю, але без грошей цих пунктів не буде
Украина-жизнь детей(родителей)-собственная жизнь-жилище (квартира/дом)
Без грошей як ви будете допомагати тро? А батькам? А якщо вивезти когось треба - луплять нереальні ціни, а якщо йти в армію - то треба собі купляти майже все - скільки там бронік коштує? Щось біля 20 кгрн. Тому гроші в війсковий час дуже важливі. Я би сказав від них залежить майже все.
Пріоритети, як пишуть у літаку на випадок розгерметизації/аварії:
спочатку рятуєте себе, потім ...
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Додано: Нед 06 бер, 2022 11:24
про деньги:
В Киеве и окрестностях - только безнал, за пределами на запад, в основном только нал гривни, бакс не свистит...
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edvardd
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Додано: Нед 06 бер, 2022 11:33
flyman написав:
Так ніби НБУ приняв що банкам можна видавати валюту на еквівалент до 30К грн.
Тому частину переоформляєте (з розрахунку ПА40, тобто до 5Куе), або тримаєте на поточному, решту забираєте.
А банки работают, чтобы забирать наличность, а тем более валютную ?
И причем тут хфонд, могут побрить ? Хфонд это когда банк ликвидируется.
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vladimir07
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Додано: Нед 06 бер, 2022 11:54
edvardd написав:
про деньги:
В Киеве и окрестностях - только безнал, за пределами на запад, в основном только нал гривни, бакс не свистит...
Кто сказал ? Наличные принимают в торг. сетях, а в АТБ можно снять наличные на кассе.
На базарах и у частников, продающих картошку и морковь терминалов не было замечено.
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Додано: Нед 06 бер, 2022 12:08
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Додано: Нед 06 бер, 2022 12:20
Lion+ написав:
Кто, где и по чем покупает доллар?
Сдают квартиру только за доллары.
Это где такое ? В Львове ?
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Додано: Нед 06 бер, 2022 12:25
prosecutor написав:
Продал в Харькове по 43 сегодня
Писец. Кто купил. Беженцы на запад ?
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