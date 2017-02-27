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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 бер, 2022 12:39
Хомякоид написав: BIGor написав:
Львів, вікна 39,00 - 45,50, але є і 37,00 - 40,50
Нічого собі. О що реально беруть па 39 ?
Думаю беруть, якщо НБУ не спроможний нічого врегулювати, то буде існувати паралельний курс ЧР (чорного ринку). В рідному обл.центрі банкомати переважно пусті. От така "кешлес" економіка.
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Додано: Нед 06 бер, 2022 12:41
BIGor написав: Хомякоид написав: BIGor написав:
Львів, вікна 39,00 - 45,50, але є і 37,00 - 40,50
Нічого собі. О що реально беруть па 39 ?
Думаю беруть, якщо НБУ не спроможний нічого врегулювати, то буде існувати паралельний курс ЧР (чорного ринку). В рідному обл.центрі банкомати переважно пусті. От така "кешлес" економіка.
жижиталізація, корочє тре всі бамашки із мокрими пічатями берегти як зіницю ока
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Додано: Нед 06 бер, 2022 13:04
kulishgazmagnat написав:
prodigy "ця гілка "-это валютный форум!
BIGor спасибо за информацию.
Днепр дол.35/42, евр.37/48*Відправлено з Чату
дякую синку, що попередив,
ця інформація не варта яйця, бо сайти валютних "обмінок" зараз в кожному селі
стосовно твого ніку тобі мабуть років 20-23,
бо тільки молодий йолоп міг взяти такий нікчемний нік
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Додано: Нед 06 бер, 2022 13:10
BIGor написав: prodigy написав:
надо правильно расставлять приоритеты-Украина-жизнь детей(родителей)-собственная жизнь-жилище (квартира/дом)-работа-деньги
Пріоритети вірні, не поспорю, але без грошей цих пунктів не буде
Украина-жизнь детей(родителей)-собственная жизнь-жилище (квартира/дом)
Без грошей як ви будете допомагати тро? А батькам? А якщо вивезти когось треба - луплять нереальні ціни, а якщо йти в армію - то треба собі купляти майже все - скільки там бронік коштує? Щось біля 20 кгрн. Тому гроші в війсковий час дуже важливі. Я би сказав від них залежить майже все.
не потрібно пояснювати що де зараз коштує...
людина турбується про свій депо (ніхто не кладе на депо останні свої кошти (тим паче сума вище фонду), депо з 2015 без права дострокового припинення договору,
вважаю недоречно вести пусту дискусію, ви самі розумієте що не на час
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Додано: Нед 06 бер, 2022 13:12
Привет Пролоджи !Как дела у Вас ?В Одессе?Всем Здоровья! Прошу прощения за грубости у всех. Всё будет Украина! Я в норм.Холява
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Додано: Нед 06 бер, 2022 13:13
prosecutor написав:
Продал в Харькове по 43 сегодня
скористувався бідою, то сиди й мовчи
сором про це тут повідомляти
це я зняти з трупа годинник(навіть з руського )
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Додано: Нед 06 бер, 2022 13:21
холява написав:
Привет Пролоджи !Как дела у Вас ?В Одессе?Всем Здоровья! Прошу прощения за грубости у всех. Всё будет Украина! Я в норм.Холява
холява. Искренне за Вас рад.
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Додано: Нед 06 бер, 2022 13:22
prodigy написав: prosecutor написав:
Продал в Харькове по 43 сегодня
скористувався бідою, то сиди й мовчи
сором про це тут повідомляти
це я зняти з трупа годинник(навіть з руського )
Ринкові відносини.
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Хомякоид
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Додано: Нед 06 бер, 2022 13:29
холява написав:
Привет Пролоджи !Как дела у Вас ?В Одессе?Всем Здоровья! Прошу прощения за грубости у всех. Всё будет Украина! Я в норм.Холява
я вам писав в лічку.
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Додано: Нед 06 бер, 2022 13:31
Хомякоид написав: prodigy написав: prosecutor написав:
Продал в Харькове по 43 сегодня
скористувався бідою, то сиди й мовчи
сором про це тут повідомляти
це я зняти з трупа годинник(навіть з руського )
Ринкові відносини.
в блокадном Ленінграді картини видатних художників покупали
за 500гр хліба
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ЛОБ
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