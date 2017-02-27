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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9337933893399340
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 12:39

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:Львів, вікна 39,00 - 45,50, але є і 37,00 - 40,50


Нічого собі. О що реально беруть па 39 ?

Думаю беруть, якщо НБУ не спроможний нічого врегулювати, то буде існувати паралельний курс ЧР (чорного ринку). В рідному обл.центрі банкомати переважно пусті. От така "кешлес" економіка.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 12:41

  BIGor написав:
  Хомякоид написав:
  BIGor написав:Львів, вікна 39,00 - 45,50, але є і 37,00 - 40,50


Нічого собі. О що реально беруть па 39 ?

Думаю беруть, якщо НБУ не спроможний нічого врегулювати, то буде існувати паралельний курс ЧР (чорного ринку). В рідному обл.центрі банкомати переважно пусті. От така "кешлес" економіка.

жижиталізація, корочє тре всі бамашки із мокрими пічатями берегти як зіницю ока
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:10

  BIGor написав:
  prodigy написав:надо правильно расставлять приоритеты-Украина-жизнь детей(родителей)-собственная жизнь-жилище (квартира/дом)-работа-деньги

Пріоритети вірні, не поспорю, але без грошей цих пунктів не буде
Украина-жизнь детей(родителей)-собственная жизнь-жилище (квартира/дом)

Без грошей як ви будете допомагати тро? А батькам? А якщо вивезти когось треба - луплять нереальні ціни, а якщо йти в армію - то треба собі купляти майже все - скільки там бронік коштує? Щось біля 20 кгрн. Тому гроші в війсковий час дуже важливі. Я би сказав від них залежить майже все.


не потрібно пояснювати що де зараз коштує...

людина турбується про свій депо (ніхто не кладе на депо останні свої кошти (тим паче сума вище фонду), депо з 2015 без права дострокового припинення договору,

вважаю недоречно вести пусту дискусію, ви самі розумієте що не на час
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:12

Привет Пролоджи !Как дела у Вас ?В Одессе?Всем Здоровья! Прошу прощения за грубости у всех. Всё будет Украина! Я в норм.Холява
холява
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:21

  холява написав:Привет Пролоджи !Как дела у Вас ?В Одессе?Всем Здоровья! Прошу прощения за грубости у всех. Всё будет Украина! Я в норм.Холява

холява. Искренне за Вас рад.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:29

  холява написав:Привет Пролоджи !Как дела у Вас ?В Одессе?Всем Здоровья! Прошу прощения за грубости у всех. Всё будет Украина! Я в норм.Холява


я вам писав в лічку.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 14:05

prodigy слились по 30 с хвостиком ??? А оно он как пошло...))) Да не переживайте вы так.

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 14:49

  Investor_K написав:
  холява написав:Привет Пролоджи !Как дела у Вас ?В Одессе?Всем Здоровья! Прошу прощения за грубости у всех. Всё будет Украина! Я в норм.Холява

холява. Искренне за Вас рад.

Привет Всем. Очень скучаю по всем . Я по профессии…. Толстый намек.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 14:54

prodigy

Мне нужна была грн, человеку баксы. В чем вопрос то? Курс сейчас такой. Баксы никто не продает.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 15:08

BIGor
А навіщо брати по 37-40, якщо можна:
1. Відкрити рахунок онлайн в іноземному банку чи криптобіржі
2. поповнити його з гривневої карти доларами з комісією максимум відсотка 2-3%
3. переказати долари або євро кому треба
b737
 
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