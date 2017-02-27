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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9338933993409341
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 15:58

  Хомякоид написав:
  Lion+ написав:Кто, где и по чем покупает доллар?
Сдают квартиру только за доллары.


Это где такое ? В Львове ?

Да.
В Ощаде и других банках только скупают в обменках если и есть , то 42-45
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://ru.files.fm/f/cxvdsupe7
Lion+
 
Повідомлень: 1945
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9338933993409341
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