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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 бер, 2022 15:58
Хомякоид написав: Lion+ написав:
Кто, где и по чем покупает доллар?
Сдают квартиру только за доллары.
Это где такое ? В Львове ?
Да.
В Ощаде и других банках только скупают в обменках если и есть , то 42-45
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Додано: Нед 06 бер, 2022 16:07
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