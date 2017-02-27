Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 бер, 2022 15:58
Хомякоид написав: Lion+ написав:
Кто, где и по чем покупает доллар?
Сдают квартиру только за доллары.
Это где такое ? В Львове ?
Да.
В Ощаде и других банках только скупают в обменках если и есть , то 42-45
Lion+
Повідомлень: 1947
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 289 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 06 бер, 2022 16:07
Lion+
Повідомлень: 1947
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 289 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 06 бер, 2022 17:13
Международное рейтинговое агентство Moody's 6 марта понизило рейтинг долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валюте) и приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) России с «B3» до «Ca».
https://www.moodys.com/research/Moodys- ... -PR_463675
greenozon
Повідомлень: 12795
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1114 раз.
Профіль
1
1
Додано: Нед 06 бер, 2022 17:14
Lion+ написав: Lion+ написав:
Это где такое ? В Львове ?
Да.
В Ощаде и других банках только скупают в обменках если и есть , то 42-45
Где вы такие курсА видите?
По Львову куча предложений на Минфине по 38 с копейками//)
Сегодня даже припали немного - банки закрыты, гривны нет...
Akatama
Повідомлень: 2
З нами з: 06.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Нед 06 бер, 2022 18:22
Якщо комусь цікаво.
Київ. Не центр Usd: 30,00 - 35,00 Eur: 33,00 - 39,00
asteriks
Повідомлень: 76
З нами з: 29.02.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 7 раз.
Профіль
Додано: Нед 06 бер, 2022 18:55
Львів, центр
34-38 usd,
webserg
Повідомлень: 191
З нами з: 13.02.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 19 раз.
Профіль
Додано: Нед 06 бер, 2022 19:03
Akatama Напишите адреса обменок. Сложно ориентироваться во Львове
Lion+
Повідомлень: 1947
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 289 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 06 бер, 2022 19:04
webserg Можно поточнее, памятник Адаму Мицкевичу это центр?
Lion+
Повідомлень: 1947
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 289 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 06 бер, 2022 19:14
Перехрестя Лесі Українки і Краківська
webserg
Повідомлень: 191
З нами з: 13.02.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 19 раз.
Профіль
Додано: Нед 06 бер, 2022 19:33
Кабмін заборонив нараховувати штрафи за несплату комуналки під час війни
https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti ... emya-voyny
greenozon
Повідомлень: 12795
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1114 раз.
Профіль
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
30207
22196411
1434
6871922
7971
21251655
Пон 28 лют, 2022 11:14 ЛОБ