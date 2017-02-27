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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9338933993409341
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 15:58

  Хомякоид написав:
  Lion+ написав:Кто, где и по чем покупает доллар?
Сдают квартиру только за доллары.


Это где такое ? В Львове ?

Да.
В Ощаде и других банках только скупают в обменках если и есть , то 42-45
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://ru.files.fm/f/cxvdsupe7
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 17:13

Международное рейтинговое агентство Moody's 6 марта понизило рейтинг долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валюте) и приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) России с «B3» до «Ca».

https://www.moodys.com/research/Moodys- ... -PR_463675
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 17:14

  Lion+ написав:
  Lion+ написав:Это где такое ? В Львове ?
Да.
В Ощаде и других банках только скупают в обменках если и есть , то 42-45
Где вы такие курсА видите?
По Львову куча предложений на Минфине по 38 с копейками//)
Сегодня даже припали немного - банки закрыты, гривны нет...
Akatama
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:22

Якщо комусь цікаво.
Київ. Не центр
Usd: 30,00 - 35,00
Eur: 33,00 - 39,00
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Львів, центр
34-38 usd,
webserg
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Akatama
Напишите адреса обменок.
Сложно ориентироваться во Львове
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 19:04

webserg

Можно поточнее, памятник Адаму Мицкевичу это центр?
Lion+
 
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Перехрестя Лесі Українки і Краківська
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Кабмін заборонив нараховувати штрафи за несплату комуналки під час війни
https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti ... emya-voyny
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