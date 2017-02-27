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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 бер, 2022 19:50
Lion+ написав:Akatama
Напишите адреса обменок.
Сложно ориентироваться во Львове
Ищите валютный аукцион на Минфине//)
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Akatama
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Додано: Нед 06 бер, 2022 20:35
если у кого выезжают родные, то конечно лучше всего просто снимать в банкомате за рубежом по украинским картам в любых валютах.
позавчерашний курс получился 31.2 по гривневой карте и 5% потерь на долларовой
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adeges
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