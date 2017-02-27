|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 бер, 2022 19:50
Lion+ написав:Akatama
Напишите адреса обменок.
Сложно ориентироваться во Львове
Ищите валютный аукцион на Минфине//)
-
Akatama
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 06.03.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 бер, 2022 20:35
если у кого выезжают родные, то конечно лучше всего просто снимать в банкомате за рубежом по украинским картам в любых валютах.
позавчерашний курс получился 31.2 по гривневой карте и 5% потерь на долларовой
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3909
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 742 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 бер, 2022 01:25
flyman написав: super_mohito написав:
Доброй ночи
Подскажите больной вопрос этого времени.
Война. Закончился депо валютный, снять не реально валютой долл.
Вариант кроме как снять гривной по курсу знаю.
Валюта пока не нужна. Боюсь что банк лопнет. Там больше фонда.
Спасибо
Так ніби НБУ приняв що банкам можна видавати валюту на еквівалент до 30К грн.
Тому частину переоформляєте (з розрахунку ПА40, тобто до 5Куе), або тримаєте на поточному, решту забираєте.
Тому частину переоформляєте (з розрахунку ПА40, тобто до 5Куе), або тримаєте на поточному, решту забираєте.
flyman
Так а банк каже немає валюти, що я можу йому зробити?
-
super_mohito
-
-
- Повідомлень: 329
- З нами з: 05.10.14
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 бер, 2022 01:45
В яких іноземних банках можна відкрити онлайн?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7257
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 721 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30210
|22232042
|
Пон 07 бер, 2022 01:27
ol_zy
|
|1434
|6906786
|
|
|7971
|21251918
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
|