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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9340934193429343>
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 19:50

  Lion+ написав:Akatama
Напишите адреса обменок.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 20:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

если у кого выезжают родные, то конечно лучше всего просто снимать в банкомате за рубежом по украинским картам в любых валютах.

позавчерашний курс получился 31.2 по гривневой карте и 5% потерь на долларовой
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 22:28

  adeges написав:если у кого выезжают родные, то конечно лучше всего просто снимать в банкомате за рубежом по украинским картам в любых валютах.
позавчерашний курс получился 31.2 по гривневой карте и 5% потерь на долларовой
Який банк, якщо не секрет?
Akatama
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 01:25

  flyman написав:
  super_mohito написав:Доброй ночи
Подскажите больной вопрос этого времени.

Война. Закончился депо валютный, снять не реально валютой долл.

Вариант кроме как снять гривной по курсу знаю.

Валюта пока не нужна. Боюсь что банк лопнет. Там больше фонда.

Спасибо

Так ніби НБУ приняв що банкам можна видавати валюту на еквівалент до 30К грн.
Тому частину переоформляєте (з розрахунку ПА40, тобто до 5Куе), або тримаєте на поточному, решту забираєте.


Тому частину переоформляєте (з розрахунку ПА40, тобто до 5Куе), або тримаєте на поточному, решту забираєте.
flyman

Так а банк каже немає валюти, що я можу йому зробити?
super_mohito
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 01:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В яких іноземних банках можна відкрити онлайн?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 02:33

  adeges написав:если у кого выезжают родные, то конечно лучше всего просто снимать в банкомате за рубежом по украинским картам в любых валютах.

позавчерашний курс получился 31.2 по гривневой карте и 5% потерь на долларовой

Это в каком банке карта выпущена? И какой процент комиссии если грн->$
nata55
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 08:38

Конгресс США готов выделить Украине 10 миллиардов долларов на оборонные нужды
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 09:10

що там на горі думають?

  super_mohito написав:
  flyman написав:
  super_mohito написав:Доброй ночи
Подскажите больной вопрос этого времени.

Война. Закончился депо валютный, снять не реально валютой долл.

Вариант кроме как снять гривной по курсу знаю.

Валюта пока не нужна. Боюсь что банк лопнет. Там больше фонда.

Спасибо

Так ніби НБУ приняв що банкам можна видавати валюту на еквівалент до 30К грн.
Тому частину переоформляєте (з розрахунку ПА40, тобто до 5Куе), або тримаєте на поточному, решту забираєте.


Тому частину переоформляєте (з розрахунку ПА40, тобто до 5Куе), або тримаєте на поточному, решту забираєте.
flyman

Так а банк каже немає валюти, що я можу йому зробити?

Нічого!
Взагалі що там на горі думають?
міжбанк не працює,
ФР закрито,
РН теж.
Переходим на бартер та натуральне господарство?
ВВП у % до довоєнного 5% чи 10%?

Трудармії?
Продрозгорстка?
Карткова система і трудодні?
Податки на яблуні?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 09:20

  flyman написав:Нічого!
Взагалі що там на горі думають?
міжбанк не працює,
ФР закрито,
РН теж.
Переходим на бартер та натуральне господарство?
ВВП у % до довоєнного 5% чи 10%?

Трудармії?
Продрозгорстка?
Карткова система і трудодні?
Податки на яблуні?


Щось ти занадто нервовий останім часом.
Нам до карткової системи ще дуже далеко.
З Європи йде гуманітарка нескінчним потоком.
А от московитам з такими санкціями скоро не буде вистачати на прожиття щоб прогодовувати армію та всіх калік що повернулись з України.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 09:23

  Ukrainian написав:Конгресс США готов выделить Украине 10 миллиардов долларов на оборонные нужды
Что-то долго они собираются...
Akatama
 
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