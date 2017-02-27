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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9340934193429343
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 09:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зараз посівну пропустимо, а шо будемо далі робити? Руси намагаються захопити наші АЕС, газ по 2000$, вугілля свого теж майже не має. Шось в мене оптимізму дуже мало нажаль. Це все схоже на геноцид...
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 09:32

  sailed написав:Руси намагаються захопити наші АЕС

Які руси? Ти про мокшу?
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 09:33

  ricardo написав:
  sailed написав:Руси намагаються захопити наші АЕС

Які руси? Ти про мокшу?

Ну а про кого ще. Русісти та фашисти.

А тим часом
Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, превысили $2500 за тысячу кубометров
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 09:39

  sailed написав:Зараз посівну пропустимо, а шо будемо далі робити? Руси намагаються захопити наші АЕС, газ по 2000$, вугілля свого теж майже не має. Шось в мене оптимізму дуже мало нажаль. Це все схоже на геноцид...


Чому посівну маємо пропускати ?
Фронт вже стабілізувався, орки захопили тільки найменш родючі землі.
Центральну та Західну Україну можемо сміло засівати.
Дорогий газ грає не на руку оркам, так як в Німечині всі вказують на путлера та московію як єдиного винуватця в високих цінах.
Хомякоид
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