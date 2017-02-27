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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 бер, 2022 09:24
Зараз посівну пропустимо, а шо будемо далі робити? Руси намагаються захопити наші АЕС, газ по 2000$, вугілля свого теж майже не має. Шось в мене оптимізму дуже мало нажаль. Це все схоже на геноцид...
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sailed
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Додано: Пон 07 бер, 2022 09:32
sailed написав:
Руси намагаються захопити наші АЕС
Які руси? Ти про мокшу?
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Додано: Пон 07 бер, 2022 09:33
ricardo написав: sailed написав:
Руси намагаються захопити наші АЕС
Які руси? Ти про мокшу?
Ну а про кого ще. Русісти та фашисти.
А тим часом Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, превысили $2500 за тысячу кубометров
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sailed
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Додано: Пон 07 бер, 2022 09:39
sailed написав:
Зараз посівну пропустимо, а шо будемо далі робити? Руси намагаються захопити наші АЕС, газ по 2000$, вугілля свого теж майже не має. Шось в мене оптимізму дуже мало нажаль. Це все схоже на геноцид...
Чому посівну маємо пропускати ?
Фронт вже стабілізувався, орки захопили тільки найменш родючі землі.
Центральну та Західну Україну можемо сміло засівати.
Дорогий газ грає не на руку оркам, так як в Німечині всі вказують на путлера та московію як єдиного винуватця в високих цінах.
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