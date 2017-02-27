Через неделю холода закончатся и газ и нафиг не надо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 бер, 2022 10:55
Додано: Пон 07 бер, 2022 11:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
російська рупія впала ще на 10%, вже 135 за 1 долар.
х..ло йде в сторону венесуели з її грошово-валютною політикою, хоча і по всім іншим показникам - також.
Додано: Пон 07 бер, 2022 11:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
скажите, вижу на меняйло курс 32.9 - єто реальный курс?
а то пугают что уже 45 за бакс
Додано: Пон 07 бер, 2022 11:23
Додано: Пон 07 бер, 2022 11:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Запорожье
покупка: 35,00 продажа : 38,00 , сужаемся..., вчера было 33-35 на 40-45 (по 5 обменкам)
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