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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9340934193429343
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 10:55

  sailed написав:А тим часом
Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, превысили $2500 за тысячу кубометров

Через неделю холода закончатся и газ и нафиг не надо.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

російська рупія впала ще на 10%, вже 135 за 1 долар.
х..ло йде в сторону венесуели з її грошово-валютною політикою, хоча і по всім іншим показникам - також.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

скажите, вижу на меняйло курс 32.9 - єто реальный курс?
а то пугают что уже 45 за бакс
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:23

  Son of Sun написав:російська рупія впала ще на 10%, вже 135 за 1 долар.
а от гривня, принаймні готівкова (принаймні у Львові) почала дорожчати до долара - сьогодні доляр там продають 36,5,
а вчора по 38...
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запорожье
покупка: 35,00 продажа : 38,00 , сужаемся..., вчера было 33-35 на 40-45 (по 5 обменкам)
pritartem
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