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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 бер, 2022 10:55
sailed написав:
А тим часом Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, превысили $2500 за тысячу кубометров
Через неделю холода закончатся и газ и нафиг не надо.
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hxbbgaf
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Додано: Пон 07 бер, 2022 11:11
російська рупія впала ще на 10%, вже 135 за 1 долар.
х..ло йде в сторону венесуели з її грошово-валютною політикою, хоча і по всім іншим показникам - також.
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Son of Sun
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Додано: Пон 07 бер, 2022 11:18
скажите, вижу на меняйло курс 32.9 - єто реальный курс?
а то пугают что уже 45 за бакс
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Nemk
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Додано: Пон 07 бер, 2022 11:23
Son of Sun написав:
російська рупія впала ще на 10%, вже 135 за 1 долар.
а от гривня, принаймні готівкова (принаймні у Львові) почала дорожчати до долара - сьогодні доляр там продають 36,5,
а вчора по 38...
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Додано: Пон 07 бер, 2022 11:28
Запорожье
покупка: 35,00 продажа : 38,00 , сужаемся..., вчера было 33-35 на 40-45 (по 5 обменкам)
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Додано: Пон 07 бер, 2022 11:49
продажа средняя 37,5. Меньше чем по 50 продавать не буду, а учитывая обстоятельства курс намного выше.https://info-kurs.com/cherniy-rinok/kyiv/usd/sell
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Додано: Пон 07 бер, 2022 13:22
hxbbgaf написав: sailed написав:
А тим часом Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, превысили $2500 за тысячу кубометров
Через неделю холода закончатся и газ и нафиг не надо.
А дальше?
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sailed
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
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