RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9340934193429343
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 10:55

  sailed написав:А тим часом
Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, превысили $2500 за тысячу кубометров

Через неделю холода закончатся и газ и нафиг не надо.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22453
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1667 раз.
Подякували: 2355 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

російська рупія впала ще на 10%, вже 135 за 1 долар.
х..ло йде в сторону венесуели з її грошово-валютною політикою, хоча і по всім іншим показникам - також.
Son of Sun
 
Повідомлень: 941
З нами з: 25.04.14
Подякував: 101 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

скажите, вижу на меняйло курс 32.9 - єто реальный курс?
а то пугают что уже 45 за бакс
Nemk
 
Повідомлень: 7
З нами з: 05.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:23

  Son of Sun написав:російська рупія впала ще на 10%, вже 135 за 1 долар.
а от гривня, принаймні готівкова (принаймні у Львові) почала дорожчати до долара - сьогодні доляр там продають 36,5,
а вчора по 38...
Akatama
 
Повідомлень: 7
З нами з: 06.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запорожье
покупка: 35,00 продажа : 38,00 , сужаемся..., вчера было 33-35 на 40-45 (по 5 обменкам)
pritartem
Аватар користувача
 
Повідомлень: 69
З нами з: 10.12.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:49

продажа средняя 37,5. Меньше чем по 50 продавать не буду, а учитывая обстоятельства курс намного выше.

https://info-kurs.com/cherniy-rinok/kyiv/usd/sell
sundaytvgood
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 16.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:22

  hxbbgaf написав:
  sailed написав:А тим часом
Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, превысили $2500 за тысячу кубометров

Через неделю холода закончатся и газ и нафиг не надо.

А дальше?
sailed
 
Повідомлень: 536
З нами з: 24.05.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9340934193429343
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3020, 3021, 3022
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30217 22333645
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 бер, 2022 13:42
thirdeye
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 142, 143, 144
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1434 6960258
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 бер, 2022 19:15
antikkristall
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7971 21252342
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.