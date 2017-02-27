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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9341934293439344>
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 10:55

  sailed написав:А тим часом
Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, превысили $2500 за тысячу кубометров

Через неделю холода закончатся и газ и нафиг не надо.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

російська рупія впала ще на 10%, вже 135 за 1 долар.
х..ло йде в сторону венесуели з її грошово-валютною політикою, хоча і по всім іншим показникам - також.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

скажите, вижу на меняйло курс 32.9 - єто реальный курс?
а то пугают что уже 45 за бакс
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:23

  Son of Sun написав:російська рупія впала ще на 10%, вже 135 за 1 долар.
а от гривня, принаймні готівкова (принаймні у Львові) почала дорожчати до долара - сьогодні доляр там продають 36,5,
а вчора по 38...
Akatama
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запорожье
покупка: 35,00 продажа : 38,00 , сужаемся..., вчера было 33-35 на 40-45 (по 5 обменкам)
pritartem
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:49

продажа средняя 37,5. Меньше чем по 50 продавать не буду, а учитывая обстоятельства курс намного выше.

https://info-kurs.com/cherniy-rinok/kyiv/usd/sell
sundaytvgood
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:22

  hxbbgaf написав:
  sailed написав:А тим часом
Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, превысили $2500 за тысячу кубометров

Через неделю холода закончатся и газ и нафиг не надо.

А дальше?
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:50

Финансовый обзор прошедшей недели

Т.к. валютный рынок сильно урезан, и это сейчас не главное, начнем не с валюты.

Всю неделю НБУ выдавал тендерный рефинанс. При этом с понедельника по четверг суммы были весьма велики, а в пятницу очень скромны и возврат превысил новую выдачу.
Сальдо рефинанса по дням:
- понедельник – 13461;
- вторник – 1244;
- среда – 9415;
- четверг – 16894;
- пятница – -308.
Всего: 40.706 млрд. грн.
Общая сумма валютных операций НБУ составила 12.370 млрд.грн.
В начале недели было 2 небольших погашения тендерных сертификатов, а в пятницу были погашены почти все. С этих сертификатов поступило 26.141 млрд.грн.

Т.о НБУ за неделю эмитировал/вернул в рынок 79.217 млрд.грн.

Остатки на коррсчетах в банках к концу недели опустились до верхнего довоенного уровня, однако поводов для беспокойства это не вызывает, т.к. в суточных сертификатах на выходные остались весьма внушительные 127 млрд.грн. Ликвидность банковской системы весьма высока.

Доходы казначейства за прошедшую неделю превысили расходы, что внушает оптимизм. У государства деньги есть.

Переток со счетов в наличные продолжался вся неделю, однако его интенсивность можно назвать умеренной.

Курсы валют остаются зафиксированными
Євро................33,1707
Долар США...........29,2549

В первые дни работы валютного рынка в режиме военного положения можно было только продать валюту. После этого был введен механизм осуществления покупки валюты на критические нужды. По прежнему все операции на МБ осуществляет только НБУ. Покупает по официальному курсу, а продает немного дороже. В этом режиме он:
............доллар....евро.....сумма в долларовом эквиваленте (млн)
Купил – 546.3.....37.5.....588.82
Продал – 144......17.5.....163.84
Чистая покупка в долларовом эквиваленте составила 424.98 млн.
По дням на основании анализа ликвидности:
- понедельник – 204;
- вторник – 64.5;
- среда – 83.71;
- четверг – 36.06;
- пятница – 34.56.
Суммарно по анализу ликвидности получается 422.83 млн. Расхождение с чистой покупкой получается порядка 2 млн. Расхождение связано с тем, что я все считал по официальному курсу, не учитывая курс продажи. Сделать пересчет с учетом этого курса затруднительно. Скорее всего в графе “прочие монетарные” также есть и что-то прочее.
Обороты валютного рынка составили 752.66 млн. По дням:
- понедельник – 205.65;
- вторник – 65.2;
- среда – 181.77;
- четверг – 99.67;
- пятница – 200.37.
Последней цифры в статистике НБУ еще нет. По ней завтра и проверим, правильно и я понимаю представленную статистику?
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 07 бер, 2022 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 14:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вчера в ТЦ в обменках видел такую картину, светится 35:0 и так по всем валютам только курсы разные.
Что это значит? Что валюту только продают но не покупают??
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 14:29

  sailed написав:Вчера в ТЦ в обменках видел такую картину, светится 35:0 и так по всем валютам только курсы разные.
Что это значит? Что валюту только продают но не покупают??

наоборот. покупают но не продают
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