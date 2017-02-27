Вернее да, покупают. Но интересно, что они потом с ней делают. Я всегда думал что обменки живут за счет разницы курсов. А тут только покупка.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 бер, 2022 15:29
Вернее да, покупают. Но интересно, что они потом с ней делают. Я всегда думал что обменки живут за счет разницы курсов. А тут только покупка.
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:05
м.Рівне - в обмінках лише курс прийому, продаж пишуть 00.00 Колега телефонував до валютника - продаж - 39.
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