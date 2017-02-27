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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9341934293439344
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 15:29

  Nemk написав:
  sailed написав:Вчера в ТЦ в обменках видел такую картину, светится 35:0 и так по всем валютам только курсы разные.
Что это значит? Что валюту только продают но не покупают??

наоборот. покупают но не продают

Вернее да, покупают. Но интересно, что они потом с ней делают. Я всегда думал что обменки живут за счет разницы курсов. А тут только покупка.
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м.Рівне - в обмінках лише курс прийому, продаж пишуть 00.00 Колега телефонував до валютника - продаж - 39.
Василь-Рівне
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