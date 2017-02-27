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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9342934393449345>
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 15:29

  Nemk написав:
  sailed написав:Вчера в ТЦ в обменках видел такую картину, светится 35:0 и так по всем валютам только курсы разные.
Что это значит? Что валюту только продают но не покупают??

наоборот. покупают но не продают

Вернее да, покупают. Но интересно, что они потом с ней делают. Я всегда думал что обменки живут за счет разницы курсов. А тут только покупка.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:05

м.Рівне - в обмінках лише курс прийому, продаж пишуть 00.00 Колега телефонував до валютника - продаж - 39.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:17

Что мешает купить валюту онлайн ?
Зачем платить 35 грн за доллар!!?!
Это же бред!!!

USDT будет 30-31 + комиссий максимум
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:18

  sailed написав:
  Nemk написав:
  sailed написав:Вчера в ТЦ в обменках видел такую картину, светится 35:0 и так по всем валютам только курсы разные.
Что это значит? Что валюту только продают но не покупают??

наоборот. покупают но не продают

Вернее да, покупают. Но интересно, что они потом с ней делают. Я всегда думал что обменки живут за счет разницы курсов. А тут только покупка.

Как вариант - "солидный" клиент оставил заказ скупить солидную сумму в валюте. Гривной обеспечил, интерес конторы учел. Работают
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:30

Львів обмінка
було 35.0 - 0 стало 31.0 - 0
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:35

Российская рупия сегодня пробила уровень 150 за доллар, то есть рубль за этот месяц потерял половину стоимости, а гривна - треть... Хорошо идём//)
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:41

  b737 написав:Что мешает купить валюту онлайн ?
Зачем платить 35 грн за доллар!!?!
Это же бред!!!

USDT будет 30-31 + комиссий максимум

Вы пробовали купить онлайн?
webserg
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Подскажите, а реально ли сейчас в Киеве купить BTC за наличные евро?
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  Daswer написав:ALEF, на кордoнi перевiряли суми грошей чи працюють обмеження щодо вивезення готiвки?

Ніяких обмежень нема! Знятий пункт про наявність довідки з банку про суму вище 10 тисяч євро!
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  prosecutor написав:Продал в Харькове по 43 сегодня

Знайомий під Києвом в зоні найактивніших бойових дій вчора продав комусь 2 тисячі доларів по 15… Гривні не було зовсім, а потреби були! Сидять у підвалах!
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