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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 бер, 2022 15:29
Nemk написав: sailed написав:
Вчера в ТЦ в обменках видел такую картину, светится 35:0 и так по всем валютам только курсы разные.
Что это значит? Что валюту только продают но не покупают??
наоборот. покупают но не продают
Вернее да, покупают. Но интересно, что они потом с ней делают. Я всегда думал что обменки живут за счет разницы курсов. А тут только покупка.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 17:05
м.Рівне - в обмінках лише курс прийому, продаж пишуть 00.00 Колега телефонував до валютника - продаж - 39.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 17:17
Что мешает купить валюту онлайн ?
Зачем платить 35 грн за доллар!!?!
Это же бред!!!
USDT будет 30-31 + комиссий максимум
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Додано: Пон 07 бер, 2022 17:18
sailed написав: Nemk написав: sailed написав:
Вчера в ТЦ в обменках видел такую картину, светится 35:0 и так по всем валютам только курсы разные.
Что это значит? Что валюту только продают но не покупают??
наоборот. покупают но не продают
Вернее да, покупают. Но интересно, что они потом с ней делают. Я всегда думал что обменки живут за счет разницы курсов. А тут только покупка.
Как вариант - "солидный" клиент оставил заказ скупить солидную сумму в валюте. Гривной обеспечил, интерес конторы учел. Работают
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Додано: Пон 07 бер, 2022 17:30
Львів обмінка
було 35.0 - 0 стало 31.0 - 0
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Додано: Пон 07 бер, 2022 17:35
Российская рупия сегодня пробила уровень 150 за доллар, то есть рубль за этот месяц потерял половину стоимости, а гривна - треть... Хорошо идём//)
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Додано: Пон 07 бер, 2022 17:41
b737 написав:
Что мешает купить валюту онлайн ?
Зачем платить 35 грн за доллар!!?!
Это же бред!!!
USDT будет 30-31 + комиссий максимум
Вы пробовали купить онлайн?
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Додано: Пон 07 бер, 2022 17:45
Подскажите, а реально ли сейчас в Киеве купить BTC за наличные евро?
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Додано: Пон 07 бер, 2022 17:52
Daswer написав:
ALEF, на кордoнi перевiряли суми грошей чи працюють обмеження щодо вивезення готiвки?
Ніяких обмежень нема! Знятий пункт про наявність довідки з банку про суму вище 10 тисяч євро!
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Додано: Пон 07 бер, 2022 18:05
prosecutor написав:
Продал в Харькове по 43 сегодня
Знайомий під Києвом в зоні найактивніших бойових дій вчора продав комусь 2 тисячі доларів по 15… Гривні не було зовсім, а потреби були! Сидять у підвалах!
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