RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9342934393449345
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:05

  Qwerty написав:
  Daswer написав:ALEF, на кордoнi перевiряли суми грошей чи працюють обмеження щодо вивезення готiвки?
Ніяких обмежень нема! Знятий пункт про наявність довідки з банку про суму вище 10 тисяч євро!
Це звичайно добре що непотрібні ніякі довідки та зняті усі обмеження. Але невідомо як у цей скрутний час відреагує пересічний український/польський прикордонник коли, наприклад, непоказна леді пенсійного віку задекларує при перетині кордону ну, наприклад, 100 тис євро...?
Akatama
 
Повідомлень: 9
З нами з: 06.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:09

  Akatama написав:Российская рупия сегодня пробила уровень 150 за доллар, то есть рубль за этот месяц потерял половину стоимости, а гривна - треть... Хорошо идём//)

США и ЕС прекратили поставки в Россию наличных долларов и евро. В РФ можно купить иностранную валюту только на черном рынке. Разница между реальным и официальным курсом рубля составляет 35%.
sailed
 
Повідомлень: 539
З нами з: 24.05.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:11

  webserg написав:
  b737 написав:Что мешает купить валюту онлайн ?
Зачем платить 35 грн за доллар!!?!
Это же бред!!!

USDT будет 30-31 + комиссий максимум

Вы пробовали купить онлайн?

USDT (на бирже) - легко. (не путать с USD)
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7168
З нами з: 20.01.15
Подякував: 431 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня Львов 37 гривен за доллар
Lion+
 
Повідомлень: 1953
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вітаю, шановне панство! Запоріжжя бабурка usd 30-40 euro 33-43
Дефіцит гривні.
Ворог підійшов з напрямку балабіно та зі сторони токмака. Це орехівське шосе. Місто готується до облоги. Все почнеться 9 березня
knoppixx
 
Повідомлень: 415
З нами з: 19.02.12
Подякував: 28 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а в каком банке сейчас можно купить дол. онлайн?
тарасов
 
Повідомлень: 489
З нами з: 20.03.14
Подякував: 134 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 19:01

тарасов не в каком с 24.02
pritartem
Аватар користувача
 
Повідомлень: 70
З нами з: 10.12.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9342934393449345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pritartem і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3021, 3022, 3023
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30225 22370819
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 бер, 2022 18:21
ol_zy
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 142, 143, 144
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1434 6973183
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 бер, 2022 19:15
antikkristall
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7971 21252547
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.