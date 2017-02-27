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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:05
Qwerty написав: Daswer написав:
ALEF, на кордoнi перевiряли суми грошей чи працюють обмеження щодо вивезення готiвки?
Ніяких обмежень нема! Знятий пункт про наявність довідки з банку про суму вище 10 тисяч євро!
Це звичайно добре що непотрібні ніякі довідки та зняті усі обмеження. Але невідомо як у цей скрутний час відреагує пересічний український/польський прикордонник коли, наприклад, непоказна леді пенсійного віку задекларує при перетині кордону ну, наприклад, 100 тис євро...?
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Додано: Пон 07 бер, 2022 18:09
Akatama написав:
Российская рупия сегодня пробила уровень 150 за доллар, то есть рубль за этот месяц потерял половину стоимости, а гривна - треть... Хорошо идём//)
США и ЕС прекратили поставки в Россию наличных долларов и евро. В РФ можно купить иностранную валюту только на черном рынке. Разница между реальным и официальным курсом рубля составляет 35%.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 18:11
webserg написав: b737 написав:
Что мешает купить валюту онлайн ?
Зачем платить 35 грн за доллар!!?!
Это же бред!!!
USDT будет 30-31 + комиссий максимум
Вы пробовали купить онлайн?
USDT (на бирже) - легко. (не путать с USD)
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Додано: Пон 07 бер, 2022 18:27
Сегодня Львов 37 гривен за доллар
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Додано: Пон 07 бер, 2022 18:34
Вітаю, шановне панство! Запоріжжя бабурка usd 30-40 euro 33-43
Дефіцит гривні.
Ворог підійшов з напрямку балабіно та зі сторони токмака. Це орехівське шосе. Місто готується до облоги. Все почнеться 9 березня
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Додано: Пон 07 бер, 2022 18:53
а в каком банке сейчас можно купить дол. онлайн?
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тарасов
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Додано: Пон 07 бер, 2022 19:01
тарасов не в каком с 24.02
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Додано: Пон 07 бер, 2022 19:56
Akatama написав:
Российская рупия сегодня пробила уровень 150 за доллар, то есть рубль за этот месяц потерял половину стоимости, а гривна - треть... Хорошо идём//)
Пружина для гривны сжимается, как говорят - ждем ракету.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 20:16
тарасов написав:
а в каком банке сейчас можно купить дол. онлайн?
Купить доллары ни онлайн, ни оффлайн официально сейчас нельзя.
Окна в Киеве 30-35
Но наличный рынок сейчас практически не имеет никакого смысла.
Если мы едем заграницу, то там можно просто снять деньги в банкомате по курсу близкому к официальному.
Если мы хотим что-то купить, то платежи в интернете либо торговой сети за бугром работают на ура, курс опять же близкий к официальному.
Таким образом смысл наличного рынка лишь в том что бы обменять грн на наличный бакс и сидеть на месте.
Имеет ли это сымсл? Если мы проиграем, то грн потеряет свой смысл.
Если мы выиграем, то и 25 потрогаем запросто.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 20:30
knoppixx написав:
Вітаю, шановне панство! Запоріжжя бабурка usd 30-40 euro 33-43
Дефіцит гривні.
Дивна у вас там ситуація... Кожен день ви пишете курси, кожен день вони у вас зростають і при цьому дефіцит гривні...
Так не буває///)
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Akatama
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