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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 93439344934593469347>
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:05

  Qwerty написав:
  Daswer написав:ALEF, на кордoнi перевiряли суми грошей чи працюють обмеження щодо вивезення готiвки?
Ніяких обмежень нема! Знятий пункт про наявність довідки з банку про суму вище 10 тисяч євро!
Це звичайно добре що непотрібні ніякі довідки та зняті усі обмеження. Але невідомо як у цей скрутний час відреагує пересічний український/польський прикордонник коли, наприклад, непоказна леді пенсійного віку задекларує при перетині кордону ну, наприклад, 100 тис євро...?
Akatama
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:09

  Akatama написав:Российская рупия сегодня пробила уровень 150 за доллар, то есть рубль за этот месяц потерял половину стоимости, а гривна - треть... Хорошо идём//)

США и ЕС прекратили поставки в Россию наличных долларов и евро. В РФ можно купить иностранную валюту только на черном рынке. Разница между реальным и официальным курсом рубля составляет 35%.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:11

  webserg написав:
  b737 написав:Что мешает купить валюту онлайн ?
Зачем платить 35 грн за доллар!!?!
Это же бред!!!

USDT будет 30-31 + комиссий максимум

Вы пробовали купить онлайн?

USDT (на бирже) - легко. (не путать с USD)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня Львов 37 гривен за доллар
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вітаю, шановне панство! Запоріжжя бабурка usd 30-40 euro 33-43
Дефіцит гривні.
Ворог підійшов з напрямку балабіно та зі сторони токмака. Це орехівське шосе. Місто готується до облоги. Все почнеться 9 березня
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а в каком банке сейчас можно купить дол. онлайн?
тарасов
 
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тарасов не в каком с 24.02
pritartem
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 19:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Akatama написав:Российская рупия сегодня пробила уровень 150 за доллар, то есть рубль за этот месяц потерял половину стоимости, а гривна - треть... Хорошо идём//)

Пружина для гривны сжимается, как говорят - ждем ракету.
SeTM
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  тарасов написав:а в каком банке сейчас можно купить дол. онлайн?

Купить доллары ни онлайн, ни оффлайн официально сейчас нельзя.

Окна в Киеве 30-35
Но наличный рынок сейчас практически не имеет никакого смысла.
Если мы едем заграницу, то там можно просто снять деньги в банкомате по курсу близкому к официальному.
Если мы хотим что-то купить, то платежи в интернете либо торговой сети за бугром работают на ура, курс опять же близкий к официальному.
Таким образом смысл наличного рынка лишь в том что бы обменять грн на наличный бакс и сидеть на месте.
Имеет ли это сымсл? Если мы проиграем, то грн потеряет свой смысл.
Если мы выиграем, то и 25 потрогаем запросто.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:30

  knoppixx написав:Вітаю, шановне панство! Запоріжжя бабурка usd 30-40 euro 33-43
Дефіцит гривні.
Дивна у вас там ситуація... Кожен день ви пишете курси, кожен день вони у вас зростають і при цьому дефіцит гривні...
Так не буває///)
Akatama
 
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