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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9344934593469347>
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:49

  sailed написав:
  Akatama написав:Российская рупия сегодня пробила уровень 150 за доллар, то есть рубль за этот месяц потерял половину стоимости, а гривна - треть... Хорошо идём//)

США и ЕС прекратили поставки в Россию наличных долларов и евро. В РФ можно купить иностранную валюту только на черном рынке. Разница между реальным и официальным курсом рубля составляет 35%.

Если Китай начнёт наступление на Тайвань, на что сегодня был очень толстый намёк, это уже не будет иметь большого значения. Американская экономика из такого поворота легко и просто не вырулит, а воевать с Китаем они вряд ли будут.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:57

  phantom_systems написав:
  sailed написав:
  Akatama написав:Российская рупия сегодня пробила уровень 150 за доллар, то есть рубль за этот месяц потерял половину стоимости, а гривна - треть... Хорошо идём//)

США и ЕС прекратили поставки в Россию наличных долларов и евро. В РФ можно купить иностранную валюту только на черном рынке. Разница между реальным и официальным курсом рубля составляет 35%.

Если Китай начнёт наступление на Тайвань, на что сегодня был очень толстый намёк, это уже не будет иметь большого значения. Американская экономика из такого поворота легко и просто не вырулит, а воевать с Китаем они вряд ли будут.


А зачем им выруливать? Они просто вытянут 30 трионов своих денег из Китая и вернут производство к себе в страну. А китайцы вспомнят как умирали с голоду 30 лет назад :)
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:57

  SeTM написав:
  Akatama написав:Российская рупия сегодня пробила уровень 150 за доллар, то есть рубль за этот месяц потерял половину стоимости, а гривна - треть... Хорошо идём//)

Пружина для гривны сжимается, как говорят - ждем ракету.


яку ще ракету?

ту що вам на голову впаде за сіяння паніки на форумі???
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:04

greenozon на финансовом форуме не знают такое понятие как "ракета"? Вам на лавочку у подъезда нужно тогда.

Объективных причин для укрепления гривны НЕТ, как в случае победы, так и в случае проигрыша. Страна полуразрушенная, с убегающим населением и энергетическим кризисом, который уже идет в Европу.
SeTM
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:08

  SeTM написав:greenozon на финансовом форуме не знают такое понятие как "ракета"? Вам на лавочку у подъезда нужно тогда.

Объективных причин для укрепления гривны НЕТ, как в случае победы, так и в случае проигрыша. Страна полуразрушенная, с убегающим населением и энергетическим кризисом, который уже идет в Европу.

что делать ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:16

  SeTM написав:Объективных причин для укрепления гривны НЕТ, как в случае победы, так и в случае проигрыша. Страна полуразрушенная, с убегающим населением и энергетическим кризисом, который уже идет в Европу.
Не согласен. Если мы победим и нам дадут много денег на восстановление, то...
Akatama
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:24

  Akatama написав:
  SeTM написав:Объективных причин для укрепления гривны НЕТ, как в случае победы, так и в случае проигрыша. Страна полуразрушенная, с убегающим населением и энергетическим кризисом, который уже идет в Европу.
Не согласен. Если мы победим и нам дадут много денег на восстановление, то...

Хоть бы дали, а то нам уже давали ранее и щас дают, как бы этот ручеек не пересох... Даже если дадут, то много денег из воздуха тоже не есть хорошо.
Востаннє редагувалось SeTM в Пон 07 бер, 2022 21:37, всього редагувалось 1 раз.
SeTM
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:36

  SeTM написав:
  Akatama написав:
  SeTM написав:Объективных причин для укрепления гривны НЕТ, как в случае победы, так и в случае проигрыша. Страна полуразрушенная, с убегающим населением и энергетическим кризисом, который уже идет в Европу.
Не согласен. Если мы победим и нам дадут много денег на восстановление, то...

Хоть бы дали, а то нам уже давали ранее и щас дают, как бы этот ручеек не пересох... Даже если дадут, то много денег тоже не есть хорошо.

шож тут плохого, доллар по 8 , план Маршалла обсуждают на 100 ярдов евро, 10 ярдов от Штатов, триллион от москалей репараций, заживём... :roll:
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  SeTM написав:Объективных причин для укрепления гривны НЕТ, как в случае победы, так и в случае проигрыша. Страна полуразрушенная, с убегающим населением и энергетическим кризисом, который уже идет в Европу.

Вы шутите? В стране уже две недели война, а курс не то что не просел, а еще и укрепился.
У нас экономика очень крепкая оказалась, единственное что её давило - угроза войны.
Сейчас это реализовалось.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:51

На сейчас реально купить доллар по 30 и евро по 33. Сколько это еще продлится никто не знает. Есть ограничение в 30т в день. Но на пару карт можно 2-4 тыс в день переворачивать.
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