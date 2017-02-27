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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 бер, 2022 20:49
sailed написав: Akatama написав:
Российская рупия сегодня пробила уровень 150 за доллар, то есть рубль за этот месяц потерял половину стоимости, а гривна - треть... Хорошо идём//)
США и ЕС прекратили поставки в Россию наличных долларов и евро. В РФ можно купить иностранную валюту только на черном рынке. Разница между реальным и официальным курсом рубля составляет 35%.
Если Китай начнёт наступление на Тайвань, на что сегодня был очень толстый намёк, это уже не будет иметь большого значения. Американская экономика из такого поворота легко и просто не вырулит, а воевать с Китаем они вряд ли будут.
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phantom_systems
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Додано: Пон 07 бер, 2022 20:57
phantom_systems написав: sailed написав: Akatama написав:
Российская рупия сегодня пробила уровень 150 за доллар, то есть рубль за этот месяц потерял половину стоимости, а гривна - треть... Хорошо идём//)
США и ЕС прекратили поставки в Россию наличных долларов и евро. В РФ можно купить иностранную валюту только на черном рынке. Разница между реальным и официальным курсом рубля составляет 35%.
Если Китай начнёт наступление на Тайвань, на что сегодня был очень толстый намёк, это уже не будет иметь большого значения. Американская экономика из такого поворота легко и просто не вырулит, а воевать с Китаем они вряд ли будут.
А зачем им выруливать? Они просто вытянут 30 трионов своих денег из Китая и вернут производство к себе в страну. А китайцы вспомнят как умирали с голоду 30 лет назад
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prosecutor
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Додано: Пон 07 бер, 2022 20:57
SeTM написав: Akatama написав:
Российская рупия сегодня пробила уровень 150 за доллар, то есть рубль за этот месяц потерял половину стоимости, а гривна - треть... Хорошо идём//)
Пружина для гривны сжимается, как говорят - ждем ракету.
яку ще ракету?
ту що вам на голову впаде за сіяння паніки на форумі???
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greenozon
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Додано: Пон 07 бер, 2022 21:04
greenozon на финансовом форуме не знают такое понятие как "ракета"? Вам на лавочку у подъезда нужно тогда.
Объективных причин для укрепления гривны НЕТ, как в случае победы, так и в случае проигрыша. Страна полуразрушенная, с убегающим населением и энергетическим кризисом, который уже идет в Европу.
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SeTM
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Додано: Пон 07 бер, 2022 21:08
SeTM написав:greenozon
на финансовом форуме не знают такое понятие как "ракета"? Вам на лавочку у подъезда нужно тогда.
Объективных причин для укрепления гривны НЕТ, как в случае победы, так и в случае проигрыша. Страна полуразрушенная, с убегающим населением и энергетическим кризисом, который уже идет в Европу.
что делать ?
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yama
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Додано: Пон 07 бер, 2022 21:16
SeTM написав:
Объективных причин для укрепления гривны НЕТ, как в случае победы, так и в случае проигрыша. Страна полуразрушенная, с убегающим населением и энергетическим кризисом, который уже идет в Европу.
Не согласен. Если мы победим и нам дадут много денег на восстановление, то...
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Akatama
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Додано: Пон 07 бер, 2022 21:24
Akatama написав: SeTM написав:
Объективных причин для укрепления гривны НЕТ, как в случае победы, так и в случае проигрыша. Страна полуразрушенная, с убегающим населением и энергетическим кризисом, который уже идет в Европу.
Не согласен. Если мы победим и нам дадут много денег на восстановление, то...
Хоть бы дали, а то нам уже давали ранее и щас дают, как бы этот ручеек не пересох... Даже если дадут, то много денег из воздуха тоже не есть хорошо.
Востаннє редагувалось SeTM
в Пон 07 бер, 2022 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 21:36
SeTM написав: Akatama написав: SeTM написав:
Объективных причин для укрепления гривны НЕТ, как в случае победы, так и в случае проигрыша. Страна полуразрушенная, с убегающим населением и энергетическим кризисом, который уже идет в Европу.
Не согласен. Если мы победим и нам дадут много денег на восстановление, то...
Хоть бы дали, а то нам уже давали ранее и щас дают, как бы этот ручеек не пересох... Даже если дадут, то много денег тоже не есть хорошо.
шож тут плохого, доллар по 8 , план Маршалла обсуждают на 100 ярдов евро, 10 ярдов от Штатов, триллион от москалей репараций, заживём...
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edvardd
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Додано: Пон 07 бер, 2022 21:40
SeTM написав:
Объективных причин для укрепления гривны НЕТ, как в случае победы, так и в случае проигрыша. Страна полуразрушенная, с убегающим населением и энергетическим кризисом, который уже идет в Европу.
Вы шутите? В стране уже две недели война, а курс не то что не просел, а еще и укрепился.
У нас экономика очень крепкая оказалась, единственное что её давило - угроза войны.
Сейчас это реализовалось.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 21:51
На сейчас реально купить доллар по 30 и евро по 33. Сколько это еще продлится никто не знает. Есть ограничение в 30т в день. Но на пару карт можно 2-4 тыс в день переворачивать.
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