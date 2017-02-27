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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9344934593469347
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:58

  Kravec_5 написав:На сейчас реально купить доллар по 30 и евро по 33. Сколько это еще продлится никто не знает. Есть ограничение в 30т в день. Но на пару карт можно 2-4 тыс в день переворачивать.
Каким образом? Улететь в штаты и там снимать баксы с гривневой карты?
Akatama
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:59

  Santehnik написав:
  SeTM написав:Объективных причин для укрепления гривны НЕТ, как в случае победы, так и в случае проигрыша. Страна полуразрушенная, с убегающим населением и энергетическим кризисом, который уже идет в Европу.

Вы шутите? В стране уже две недели война, а курс не то что не просел, а еще и укрепился.
У нас экономика очень крепкая оказалась, единственное что её давило - угроза войны.
Сейчас это реализовалось.

Та да, с каждым раздолбанным градами домом, больницей, школой и детсадом. С каждым взорванным мостом или портом, с каждым поездом беженцев наша экономика все крепчает. Ну разве это не бред？
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 22:03

  Kravec_5 написав:На сейчас реально купить доллар по 30 и евро по 33. Сколько это еще продлится никто не знает. Есть ограничение в 30т в день. Но на пару карт можно 2-4 тыс в день переворачивать.

Не клиентам физ лицам.
Постановою НБУ № 18 запроваджено особливий порядок купівлі іноземної валюти в Україні, зокрема дозволено здійснювати купівлю іноземної валюти для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони, та для транскордонних переказів з метою оплати товарів критичного імпорту.
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 22:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:Та да, с каждым раздолбанным градами домом, больницей, школой и детсадом. С каждым взорванным мостом или портом, с каждым поездом беженцев наша экономика все крепчает. Ну разве это не бред？

Был бы бред - был бы щас курс 50, а не 30.4 (реальный безналичный).
Да, все материальные потери будут требовать восстановления и это плохо.
Но что такое восстановление? Это закупка материалов и рабочей силы. Любая закупка, любое движение средств начнет двигать ВВП и все такое.
А если нам удастся привлечь иностранные деньги на восстановление, то это еще и приток валюты для того что бы загрузить наши бетономешалки и дать работу нашим мужикам.
Тогда мы не то что 25 потрогаем, а и на 20-22 сходим.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 22:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фантазёры.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 22:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Santehnik написав:иностранные деньги на восстановление

Репарації з рейху (через міжнародні суди, доказів більш ніж достатньо), у них там звр арештовані десь $400 млрд плюс купа іншого майна по світі, будемо сподіватись вистачить на відбудову. Будемо чесними багато інфраструктури було застарілої як морально так і фізично.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Пон 07 бер, 2022 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 22:14

Santehnik вот это аналитика, военные действия на территории своей страны улучшают курс =) Тогда каждая страна должна хотеть у себя повоевать, а что, для экономики это хорошо.

Сейчас на какой либо курс бесполезно смотреть - вся страна замерла, многие предприятия не работают, людям как бы не долларов - а как спастить.
SeTM
 
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