RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9345934693479348>
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:58

  Kravec_5 написав:На сейчас реально купить доллар по 30 и евро по 33. Сколько это еще продлится никто не знает. Есть ограничение в 30т в день. Но на пару карт можно 2-4 тыс в день переворачивать.
Каким образом? Улететь в штаты и там снимать баксы с гривневой карты?
Akatama
 
Повідомлень: 12
З нами з: 06.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:59

  Santehnik написав:
  SeTM написав:Объективных причин для укрепления гривны НЕТ, как в случае победы, так и в случае проигрыша. Страна полуразрушенная, с убегающим населением и энергетическим кризисом, который уже идет в Европу.

Вы шутите? В стране уже две недели война, а курс не то что не просел, а еще и укрепился.
У нас экономика очень крепкая оказалась, единственное что её давило - угроза войны.
Сейчас это реализовалось.

Та да, с каждым раздолбанным градами домом, больницей, школой и детсадом. С каждым взорванным мостом или портом, с каждым поездом беженцев наша экономика все крепчает. Ну разве это не бред？
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11096
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1485 раз.
Подякували: 3288 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 22:03

  Kravec_5 написав:На сейчас реально купить доллар по 30 и евро по 33. Сколько это еще продлится никто не знает. Есть ограничение в 30т в день. Но на пару карт можно 2-4 тыс в день переворачивать.

Не клиентам физ лицам.
Постановою НБУ № 18 запроваджено особливий порядок купівлі іноземної валюти в Україні, зокрема дозволено здійснювати купівлю іноземної валюти для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони, та для транскордонних переказів з метою оплати товарів критичного імпорту.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 80
З нами з: 31.07.19
Подякував: 34 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 22:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:Та да, с каждым раздолбанным градами домом, больницей, школой и детсадом. С каждым взорванным мостом или портом, с каждым поездом беженцев наша экономика все крепчает. Ну разве это не бред？

Был бы бред - был бы щас курс 50, а не 30.4 (реальный безналичный).
Да, все материальные потери будут требовать восстановления и это плохо.
Но что такое восстановление? Это закупка материалов и рабочей силы. Любая закупка, любое движение средств начнет двигать ВВП и все такое.
А если нам удастся привлечь иностранные деньги на восстановление, то это еще и приток валюты для того что бы загрузить наши бетономешалки и дать работу нашим мужикам.
Тогда мы не то что 25 потрогаем, а и на 20-22 сходим.
Santehnik
 
Повідомлень: 561
З нами з: 17.05.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 22:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фантазёры.
sailed
 
Повідомлень: 540
З нами з: 24.05.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 22:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Santehnik написав:иностранные деньги на восстановление

Репарації з рейху (через міжнародні суди, доказів більш ніж достатньо), у них там звр арештовані десь $400 млрд плюс купа іншого майна по світі, будемо сподіватись вистачить на відбудову. Будемо чесними багато інфраструктури було застарілої як морально так і фізично.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Пон 07 бер, 2022 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10654
З нами з: 18.06.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 22:14

Santehnik вот это аналитика, военные действия на территории своей страны улучшают курс =) Тогда каждая страна должна хотеть у себя повоевать, а что, для экономики это хорошо.

Сейчас на какой либо курс бесполезно смотреть - вся страна замерла, многие предприятия не работают, людям как бы не долларов - а как спастить.
SeTM
 
Повідомлень: 14
З нами з: 01.06.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 22:59

  Akatama написав:
  Kravec_5 написав:На сейчас реально купить доллар по 30 и евро по 33. Сколько это еще продлится никто не знает. Есть ограничение в 30т в день. Но на пару карт можно 2-4 тыс в день переворачивать.
Каким образом? Улететь в штаты и там снимать баксы с гривневой карты?

Все верно. Только в штаты лететь не обязательно)
Доллары можно купить везде кроме Украины.
Kravec_5
 
Повідомлень: 103
З нами з: 24.11.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 22:59

  SeTM написав:
  Akatama написав:Российская рупия сегодня пробила уровень 150 за доллар, то есть рубль за этот месяц потерял половину стоимости, а гривна - треть... Хорошо идём//)

Пружина для гривны сжимается, как говорят - ждем ракету.


как ни странно, но нет. НБУ сегодня отчитался о платежном сальдо за время войны, где вход валюты в 5 раз превышает выход.

безусловно, влияние окажет то что НБУ покупает военные облигации. но этого не произойдет моментально. пока деньги со станка через кассы дойдут производителю товара - пройдет какое-то время.

и еще очень важно то, как Украина поступит с бывшей пирамидой овгз (а по сути деполюдьми). напечатает, или заморозит на пару лет?

то, что не будет никаких 22-25 это понятно, тут главное чтоб рубль не догнали.
Moneta
 
Повідомлень: 2903
З нами з: 26.06.11
Подякував: 60 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:07

  Akatama написав:
  adeges написав:если у кого выезжают родные, то конечно лучше всего просто снимать в банкомате за рубежом по украинским картам в любых валютах.
позавчерашний курс получился 31.2 по гривневой карте и 5% потерь на долларовой
Який банк, якщо не секрет?


гривна аваль, доллар укргаз
adeges
 
Повідомлень: 3911
З нами з: 14.03.06
Подякував: 290 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9345934693479348>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3021, 3022, 3023
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30227 22409395
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 бер, 2022 22:44
ol_zy
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 142, 143, 144
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1434 6985203
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 бер, 2022 19:15
antikkristall
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7971 21252707
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.