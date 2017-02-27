nata55 написав:
Это в каком банке карта выпущена? И какой процент комиссии если грн->$
я не знаю комиссию. я просто делю снятую валюту по форексу на списанную сумму в грн
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 бер, 2022 23:08
я не знаю комиссию. я просто делю снятую валюту по форексу на списанную сумму в грн
Додано: Пон 07 бер, 2022 23:20
Откровение от …. Души
Почему Вы все скулите ? Что за мрачные мысли ? Вы должны быть уверены в нашей Победе ! По службе сталкиваюсь и вижу невероятное число патриотов. Настоящих ! Всё будет Украина!
Додано: Пон 07 бер, 2022 23:21
Откровение от …. Души
Почему Вы все скулите ? Что за мрачные мысли ? Вы должны быть уверены в нашей Победе ! По службе сталкиваюсь и вижу невероятное число патриотов. Настоящих ! Всё будет Украина!
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