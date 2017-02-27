RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9345934693479348
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:08

  nata55 написав:
  adeges написав:если у кого выезжают родные, то конечно лучше всего просто снимать в банкомате за рубежом по украинским картам в любых валютах.

позавчерашний курс получился 31.2 по гривневой карте и 5% потерь на долларовой

Это в каком банке карта выпущена? И какой процент комиссии если грн->$


я не знаю комиссию. я просто делю снятую валюту по форексу на списанную сумму в грн
adeges
 
Повідомлень: 3911
З нами з: 14.03.06
Подякував: 290 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:20

Откровение от …. Души

Почему Вы все скулите ? Что за мрачные мысли ? Вы должны быть уверены в нашей Победе ! По службе сталкиваюсь и вижу невероятное число патриотов. Настоящих ! Всё будет Украина!
холява
2
 
Повідомлень: 3552
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3715 раз.
Подякували: 3673 раз.
 
Профіль
6
1
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:21

Откровение от …. Души

Почему Вы все скулите ? Что за мрачные мысли ? Вы должны быть уверены в нашей Победе ! По службе сталкиваюсь и вижу невероятное число патриотов. Настоящих ! Всё будет Украина!
холява
2
 
Повідомлень: 3552
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3715 раз.
Подякували: 3673 раз.
 
Профіль
6
1
  #<1 ... 9345934693479348
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3021, 3022, 3023
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30227 22409395
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 бер, 2022 22:44
ol_zy
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 142, 143, 144
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1434 6985203
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 бер, 2022 19:15
antikkristall
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7971 21252707
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.