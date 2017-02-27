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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 бер, 2022 23:08
nata55 написав: adeges написав:
если у кого выезжают родные, то конечно лучше всего просто снимать в банкомате за рубежом по украинским картам в любых валютах.
позавчерашний курс получился 31.2 по гривневой карте и 5% потерь на долларовой
Это в каком банке карта выпущена? И какой процент комиссии если грн->$
я не знаю комиссию. я просто делю снятую валюту по форексу на списанную сумму в грн
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Додано: Пон 07 бер, 2022 23:20
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Додано: Пон 07 бер, 2022 23:21
Почему Вы все скулите ? Что за мрачные мысли ? Вы должны быть уверены в нашей Победе ! По службе сталкиваюсь и вижу невероятное число патриотов. Настоящих ! Всё будет Украина!
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Додано: Вів 08 бер, 2022 00:00
antey1969 написав: Santehnik написав: SeTM написав:
Объективных причин для укрепления гривны НЕТ, как в случае победы, так и в случае проигрыша. Страна полуразрушенная, с убегающим населением и энергетическим кризисом, который уже идет в Европу.
Вы шутите? В стране уже две недели война, а курс не то что не просел, а еще и укрепился.
У нас экономика очень крепкая оказалась, единственное что её давило - угроза войны.
Сейчас это реализовалось.
Та да, с каждым раздолбанным градами домом, больницей, школой и детсадом. С каждым взорванным мостом или портом, с каждым поездом беженцев наша экономика все крепчает. Ну разве это не бред？
У випадку, якщо матеріальні втрати менше фінансових надходжень з Заходу ( а станом на зараз так і є) - то економіка може ставати міцнішою...
Плюс враховуємо що одне коли сусід 20 років створює загрозу вторгнення..а тут бац і нема такого сусіда..як це вплине на довготривалому горизонті планування?
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Додано: Вів 08 бер, 2022 01:29
Santehnik написав: antey1969 написав:
Та да, с каждым раздолбанным градами домом, больницей, школой и детсадом. С каждым взорванным мостом или портом, с каждым поездом беженцев наша экономика все крепчает. Ну разве это не бред？
Был бы бред - был бы щас курс 50, а не 30.4 (реальный безналичный).
Да, все материальные потери будут требовать восстановления и это плохо.
Но что такое восстановление? Это закупка материалов и рабочей силы. Любая закупка, любое движение средств начнет двигать ВВП и все такое.
А если нам удастся привлечь иностранные деньги на восстановление, то это еще и приток валюты для того что бы загрузить наши бетономешалки и дать работу нашим мужикам.
Тогда мы не то что 25 потрогаем, а и на 20-22 сходим.
Как только отменят мобилизацию, так большая часть мужиков устремится на воссоединение со своими семьями за пределами Украины. Кто будет рулить здесь бетономешалками, тот ещё вопрос.
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