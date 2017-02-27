Santehnik написав:

antey1969 написав: Та да, с каждым раздолбанным градами домом, больницей, школой и детсадом. С каждым взорванным мостом или портом, с каждым поездом беженцев наша экономика все крепчает. Ну разве это не бред？ Та да, с каждым раздолбанным градами домом, больницей, школой и детсадом. С каждым взорванным мостом или портом, с каждым поездом беженцев наша экономика все крепчает. Ну разве это не бред？

Был бы бред - был бы щас курс 50, а не 30.4 (реальный безналичный).Да, все материальные потери будут требовать восстановления и это плохо.Но что такое восстановление? Это закупка материалов и рабочей силы. Любая закупка, любое движение средств начнет двигать ВВП и все такое.А если нам удастся привлечь иностранные деньги на восстановление, то это еще и приток валюты для того что бы загрузить наши бетономешалки и дать работу нашим мужикам.Тогда мы не то что 25 потрогаем, а и на 20-22 сходим.