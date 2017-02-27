nata55 написав:
Это в каком банке карта выпущена? И какой процент комиссии если грн->$
я не знаю комиссию. я просто делю снятую валюту по форексу на списанную сумму в грн
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 бер, 2022 23:08
я не знаю комиссию. я просто делю снятую валюту по форексу на списанную сумму в грн
Додано: Пон 07 бер, 2022 23:20
Откровение от …. Души
Почему Вы все скулите ? Что за мрачные мысли ? Вы должны быть уверены в нашей Победе ! По службе сталкиваюсь и вижу невероятное число патриотов. Настоящих ! Всё будет Украина!
Додано: Вів 08 бер, 2022 00:00
У випадку, якщо матеріальні втрати менше фінансових надходжень з Заходу ( а станом на зараз так і є) - то економіка може ставати міцнішою...
Плюс враховуємо що одне коли сусід 20 років створює загрозу вторгнення..а тут бац і нема такого сусіда..як це вплине на довготривалому горизонті планування?
Додано: Вів 08 бер, 2022 09:15
phantom_systems
И бросит ВСЁ, нажитое за всю жизнь?... Точно? Вы откуда вообще пишете? Чьих будете, так сказать?
Или все-таки, многие вернутся, и будут зарабатывать на восстановлении страны?
Весь вопрос в том, кто это восстановление будет оплачивать, Кацапстан, или сцыкливые *** в качестве компенсации за испачканные памперсы и бездеятельность...
Первый вариант - предпочтительнее.
Додано: Вів 08 бер, 2022 09:18
Те, що раша заплатить за відноалення Україні, зі своїх заблокованих резервів, очевидно. Біженці, на території ЄС, тимчасово, допомогу їм перестануть виплачувати через рік, не повернуться ті, кому не буде куди повернутись. Ватанам краще мріяти, як розквітне імпортозаміщкння в раші, під санкціями. Весь руській мір така сама гниль, як і їх армія.
Додано: Вів 08 бер, 2022 09:33
Додано: Вів 08 бер, 2022 10:00
Цена тонны зерна на Нью-Йоркской бирже достигла исторического максимума в 461 долларов, но затем несколько откатилась назад. «Пока в Украине продолжаются бои, не приходится ожидать возобновления экспорта из России и Украины», - цитирует Spiegel источник на бирже. Пока покупатели срочно ищут других поставщиков, некоторые страны вводят запрет на вывоз зерна - так поступила, например, Венгрия.
Россия и Украина производят более четверти мирового запаса зерна.
Додано: Вів 08 бер, 2022 11:12
курс укрепляется на фоне международной помощи и продолжения пирамиды ОВГЗ, теперь военных.
Черный рынок 34/37
Скорее всего НБУ перестал печатать гривну тем самым вызвав дефицит наличности на фоне панического снятия с электронных счетов.
Додано: Вів 08 бер, 2022 11:24
Додано: Вів 08 бер, 2022 11:27
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