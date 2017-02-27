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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9346934793489349>
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:08

  nata55 написав:
  adeges написав:если у кого выезжают родные, то конечно лучше всего просто снимать в банкомате за рубежом по украинским картам в любых валютах.

позавчерашний курс получился 31.2 по гривневой карте и 5% потерь на долларовой

Это в каком банке карта выпущена? И какой процент комиссии если грн->$


я не знаю комиссию. я просто делю снятую валюту по форексу на списанную сумму в грн
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 23:20

Откровение от …. Души

Почему Вы все скулите ? Что за мрачные мысли ? Вы должны быть уверены в нашей Победе ! По службе сталкиваюсь и вижу невероятное число патриотов. Настоящих ! Всё будет Украина!
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 00:00

  antey1969 написав:
  Santehnik написав:
  SeTM написав:Объективных причин для укрепления гривны НЕТ, как в случае победы, так и в случае проигрыша. Страна полуразрушенная, с убегающим населением и энергетическим кризисом, который уже идет в Европу.
Вы шутите? В стране уже две недели война, а курс не то что не просел, а еще и укрепился.
У нас экономика очень крепкая оказалась, единственное что её давило - угроза войны.
Сейчас это реализовалось.
Та да, с каждым раздолбанным градами домом, больницей, школой и детсадом. С каждым взорванным мостом или портом, с каждым поездом беженцев наша экономика все крепчает. Ну разве это не бред？
У випадку, якщо матеріальні втрати менше фінансових надходжень з Заходу ( а станом на зараз так і є) - то економіка може ставати міцнішою...
Плюс враховуємо що одне коли сусід 20 років створює загрозу вторгнення..а тут бац і нема такого сусіда..як це вплине на довготривалому горизонті планування?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 09:15

phantom_systems
И бросит ВСЁ, нажитое за всю жизнь?... Точно? Вы откуда вообще пишете? Чьих будете, так сказать?

Или все-таки, многие вернутся, и будут зарабатывать на восстановлении страны?

Весь вопрос в том, кто это восстановление будет оплачивать, Кацапстан, или сцыкливые *** в качестве компенсации за испачканные памперсы и бездеятельность...
Первый вариант - предпочтительнее.
Daralex
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 09:18

Те, що раша заплатить за відноалення Україні, зі своїх заблокованих резервів, очевидно. Біженці, на території ЄС, тимчасово, допомогу їм перестануть виплачувати через рік, не повернуться ті, кому не буде куди повернутись. Ватанам краще мріяти, як розквітне імпортозаміщкння в раші, під санкціями. Весь руській мір така сама гниль, як і їх армія.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 09:33

Беремо до уваги кантори, якім бабки важливіші ніж кров на вулиці
готуємось бойкотувати засранців

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 10:00

Цена тонны зерна на Нью-Йоркской бирже достигла исторического максимума в 461 долларов, но затем несколько откатилась назад. «Пока в Украине продолжаются бои, не приходится ожидать возобновления экспорта из России и Украины», - цитирует Spiegel источник на бирже. Пока покупатели срочно ищут других поставщиков, некоторые страны вводят запрет на вывоз зерна - так поступила, например, Венгрия.

Россия и Украина производят более четверти мирового запаса зерна.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:12

курс укрепляется на фоне международной помощи и продолжения пирамиды ОВГЗ, теперь военных.

Черный рынок 34/37

Скорее всего НБУ перестал печатать гривну тем самым вызвав дефицит наличности на фоне панического снятия с электронных счетов.
sundaytvgood
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:24

  sundaytvgood написав:курс укрепляется на фоне международной помощи и продолжения пирамиды ОВГЗ, теперь военных.

Черный рынок 34/37

Скорее всего НБУ перестал печатать гривну тем самым вызвав дефицит наличности на фоне панического снятия с электронных счетов.

якщо так добре, чому НБУ не зніме обмеження?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:27

запишемо в аннали історії найбільшого покидька світу

росія зайняла 1 місце у світі за кількістю накладених санкцій
їм вдалося випередити Іран, Сирію та Північну Корею, - пише Bloomberg.

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