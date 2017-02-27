RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9346934793489349
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:27

Зп спальная обменка:
Зображення
С праздником, дорогие женщины!
Зображення
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6896
З нами з: 20.11.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:58

  Santehnik написав:А если нам удастся привлечь иностранные деньги на восстановление, то это еще и приток валюты для того что бы загрузить наши бетономешалки и дать работу нашим мужикам.
Тогда мы не то что 25 потрогаем, а и на 20-22 сходим.


Вполне возможно, но только после деноминации...
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1843
З нами з: 21.03.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 12:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:якщо так добре, чому НБУ не зніме обмеження?

Щоб населення не страждало фігнею. Інакше вони почнуть бігати по обмінникам/банкам туди-сюди і створювати зайвий клопіт всім.

  antikkristall написав:Вполне возможно, но только после деноминации...

Деноминация нужна скорее рейхсрупии, она как раз уверенно двигается в сторону 200, а там и 300 не за горами. Сделали деноминацию и привет 2013 год с курсом 30 :)
Гривне то зачем деноминация?
Santehnik
 
Повідомлень: 562
З нами з: 17.05.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9346934793489349
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Akatama і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3022, 3023, 3024
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30230 22525469
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 бер, 2022 11:55
dimazah30
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 142, 143, 144
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1434 6985555
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 бер, 2022 19:15
antikkristall
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7971 21253153
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.