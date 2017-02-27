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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 бер, 2022 11:58
Santehnik написав:
А если нам удастся привлечь иностранные деньги на восстановление, то это еще и приток валюты для того что бы загрузить наши бетономешалки и дать работу нашим мужикам.
Тогда мы не то что 25 потрогаем, а и на 20-22 сходим.
Вполне возможно, но только после деноминации...
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antikkristall
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Додано: Вів 08 бер, 2022 12:19
flyman написав:
якщо так добре, чому НБУ не зніме обмеження?
Щоб населення не страждало фігнею. Інакше вони почнуть бігати по обмінникам/банкам туди-сюди і створювати зайвий клопіт всім.
antikkristall написав:
Вполне возможно, но только после деноминации...
Деноминация нужна скорее рейхсрупии, она как раз уверенно двигается в сторону 200, а там и 300 не за горами. Сделали деноминацию и привет 2013 год с курсом 30
Гривне то зачем деноминация?
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Santehnik
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