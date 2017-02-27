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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9345934693479348
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 13:15

Руйнація економіки РФ з початком війни
Ірина_
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