RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9345934693479348
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 13:15

Руйнація економіки РФ з початком війни
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3244
З нами з: 14.09.13
Подякував: 843 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

хто скаже, чи роблять зараз, напр. як раніше Рада банк обмін usd/eur без переходу в uah?
1.08848 наразі крос курс
https://stooq.pl/q/?s=eurusd
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28735
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1401 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:03

  flyman написав:хто скаже, чи роблять зараз, напр. як раніше Рада банк обмін usd/eur без переходу в uah?
1.08848 наразі крос курс
https://stooq.pl/q/?s=eurusd

укр. банки не працюють з валютою з 24.02
тільки міняють на гривні
Бармалєй
 
Повідомлень: 10
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:18

⚡️ Білий дім сьогодні оголосить про заборону імпорту російської нафти, ціни на пальне зростуть на всій планеті, але «це ціна свободи» — сенатор Кріс Кунс в ефірі CNN
Найстрашнішу ціну за свободу платять українці.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11244
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2738 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9345934693479348
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3022, 3023, 3024
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30231 22556575
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 бер, 2022 14:41
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 142, 143, 144
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1434 6985663
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 бер, 2022 19:15
antikkristall
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7971 21253289
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19828)
08.03.2022 15:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.