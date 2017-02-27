Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 бер, 2022 13:15
Ірина_
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Додано: Вів 08 бер, 2022 15:12
хто скаже, чи роблять зараз, напр. як раніше Рада банк обмін usd/eur без переходу в uah?
1.08848 наразі крос курс
https://stooq.pl/q/?s=eurusd
flyman
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Додано: Вів 08 бер, 2022 16:03
flyman написав:
хто скаже, чи роблять зараз, напр. як раніше Рада банк обмін usd/eur без переходу в uah?
1.08848 наразі крос курс
https://stooq.pl/q/?s=eurusd
укр. банки не працюють з валютою з 24.02
тільки міняють на гривні
Бармалєй
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Додано: Вів 08 бер, 2022 16:18
⚡️ Білий дім сьогодні оголосить про заборону імпорту російської нафти, ціни на пальне зростуть на всій планеті, але «це ціна свободи» — сенатор Кріс Кунс в ефірі CNN
Найстрашнішу ціну за свободу платять українці.
vitaliian
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