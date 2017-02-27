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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9344934593469347
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:27

Зп спальная обменка:
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С праздником, дорогие женщины!
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edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:58

  Santehnik написав:А если нам удастся привлечь иностранные деньги на восстановление, то это еще и приток валюты для того что бы загрузить наши бетономешалки и дать работу нашим мужикам.
Тогда мы не то что 25 потрогаем, а и на 20-22 сходим.


Вполне возможно, но только после деноминации...
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 12:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:якщо так добре, чому НБУ не зніме обмеження?

Щоб населення не страждало фігнею. Інакше вони почнуть бігати по обмінникам/банкам туди-сюди і створювати зайвий клопіт всім.

  antikkristall написав:Вполне возможно, но только после деноминации...

Деноминация нужна скорее рейхсрупии, она как раз уверенно двигается в сторону 200, а там и 300 не за горами. Сделали деноминацию и привет 2013 год с курсом 30 :)
Гривне то зачем деноминация?
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 13:15

Руйнація економіки РФ з початком війни
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

хто скаже, чи роблять зараз, напр. як раніше Рада банк обмін usd/eur без переходу в uah?
1.08848 наразі крос курс
https://stooq.pl/q/?s=eurusd
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:03

  flyman написав:хто скаже, чи роблять зараз, напр. як раніше Рада банк обмін usd/eur без переходу в uah?
1.08848 наразі крос курс
https://stooq.pl/q/?s=eurusd

укр. банки не працюють з валютою з 24.02
тільки міняють на гривні
Бармалєй
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:57

SeTM
Ми, громадяни України, з допомогою всього цивілізованого світу відбудуємо Неньку. А ваш Мордор, після виплати репарацій, буде десятиліття відновлюватись.
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Новая петиция.
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