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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9345934693479348
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 01:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На втором аукционе по продаже военных облигаций в бюджет привлекли 6,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что Минфин удовлетворил 31 заявку с процентной ставкой в 11% годовых. Дата погашения – март 2023 года.

Кроме этого, Минфин разместил краткосрочные облигации (2 месяца) – с процентной ставкой 10%. Дата погашения – 27 апреля 2022 года. В бюджет привлекли 126 млн грн.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/8/683547/
Alex2007
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