|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 бер, 2022 01:32
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/8/683547/
На втором аукционе по продаже военных облигаций в бюджет привлекли 6,7 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что Минфин удовлетворил 31 заявку с процентной ставкой в 11% годовых. Дата погашения – март 2023 года.
Кроме этого, Минфин разместил краткосрочные облигации (2 месяца) – с процентной ставкой 10%. Дата погашения – 27 апреля 2022 года. В бюджет привлекли 126 млн грн.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3352
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1672 раз.
- Подякували: 1528 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30234
|22657552
|
Вів 08 бер, 2022 19:44
Игорь
|
|1434
|6985971
|
|
|7971
|21253677
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ