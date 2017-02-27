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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9344934593469347
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:27

Зп спальная обменка:
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С праздником, дорогие женщины!
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edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:58

  Santehnik написав:А если нам удастся привлечь иностранные деньги на восстановление, то это еще и приток валюты для того что бы загрузить наши бетономешалки и дать работу нашим мужикам.
Тогда мы не то что 25 потрогаем, а и на 20-22 сходим.


Вполне возможно, но только после деноминации...
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 12:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:якщо так добре, чому НБУ не зніме обмеження?

Щоб населення не страждало фігнею. Інакше вони почнуть бігати по обмінникам/банкам туди-сюди і створювати зайвий клопіт всім.

  antikkristall написав:Вполне возможно, но только после деноминации...

Деноминация нужна скорее рейхсрупии, она как раз уверенно двигается в сторону 200, а там и 300 не за горами. Сделали деноминацию и привет 2013 год с курсом 30 :)
Гривне то зачем деноминация?
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 13:15

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 15:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

хто скаже, чи роблять зараз, напр. як раніше Рада банк обмін usd/eur без переходу в uah?
1.08848 наразі крос курс
https://stooq.pl/q/?s=eurusd
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:03

  flyman написав:хто скаже, чи роблять зараз, напр. як раніше Рада банк обмін usd/eur без переходу в uah?
1.08848 наразі крос курс
https://stooq.pl/q/?s=eurusd

укр. банки не працюють з валютою з 24.02
тільки міняють на гривні
Бармалєй
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:57

SeTM
Ми, громадяни України, з допомогою всього цивілізованого світу відбудуємо Неньку. А ваш Мордор, після виплати репарацій, буде десятиліття відновлюватись.
ТИХИЙ
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Новая петиция.
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 00:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нацбанк дозволив купувати валюту в регіонах під загрозою окупації та спростив відкриття рахунків для військових
Вчора 17:00 — Валюта
1475
0
Нацбанк дозволив купувати валюту в регіонах під загрозою окупації та спростив відкриття рахунків для військовихНацбанк дозволив купувати валюту в регіонах під загрозою окупації та спростив відкриття рахунків для військових
Національний банк послаблює обмеження на валютному ринку.
Так, з 8 березня 2022 року Національний банк:
надав можливість банкам відкривати рахунки військовослужбовцям та здійснювати їхню ідентифікацію та верифікацію на підставі військового квитка;
дозволив клієнтам на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів з фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку (рішення про здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку);
уточнив, що видача банківських металів з рахунків клієнтів банків здійснюється без обмежень у межах їх залишку на рахунку та за їх наявності у касі філії або у відділенні;
визначив, що на території України заборона на проведення операцій з використанням рахунків резидентів росії або Білорусі та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти рф або РБ, не поширюється на соціальні виплати, виплати заробітної плати, оплату комунальних послуг, сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
розширив можливість для резидентів та нерезидентів здійснювати перекази на рахунки благодійних фондів не тільки в гривнях, а й в іноземній валюті. Це стосується благодійних фондів, цілями та сферами благодійної діяльності яких є сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, підтримка Збройних Сил України, територіальна оборона України, соціальний захист, охорона здоров’я та інші нагальні питання захисту населення в умовах воєнного стану.

https://news.finance.ua/ua/nacbank-dozv ... viys-kovyh
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 03:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На втором аукционе по продаже военных облигаций в бюджет привлекли 6,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что Минфин удовлетворил 31 заявку с процентной ставкой в 11% годовых. Дата погашения – март 2023 года.

Кроме этого, Минфин разместил краткосрочные облигации (2 месяца) – с процентной ставкой 10%. Дата погашения – 27 апреля 2022 года. В бюджет привлекли 126 млн грн.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/8/683547/
Alex2007
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