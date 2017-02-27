Нацбанк дозволив купувати валюту в регіонах під загрозою окупації та спростив відкриття рахунків для військових

Вчора 17:00 — Валюта

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Нацбанк дозволив купувати валюту в регіонах під загрозою окупації та спростив відкриття рахунків для військовихНацбанк дозволив купувати валюту в регіонах під загрозою окупації та спростив відкриття рахунків для військових

Національний банк послаблює обмеження на валютному ринку.

Так, з 8 березня 2022 року Національний банк:

надав можливість банкам відкривати рахунки військовослужбовцям та здійснювати їхню ідентифікацію та верифікацію на підставі військового квитка;

дозволив клієнтам на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів з фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку (рішення про здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку);

уточнив, що видача банківських металів з рахунків клієнтів банків здійснюється без обмежень у межах їх залишку на рахунку та за їх наявності у касі філії або у відділенні;

визначив, що на території України заборона на проведення операцій з використанням рахунків резидентів росії або Білорусі та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти рф або РБ, не поширюється на соціальні виплати, виплати заробітної плати, оплату комунальних послуг, сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

розширив можливість для резидентів та нерезидентів здійснювати перекази на рахунки благодійних фондів не тільки в гривнях, а й в іноземній валюті. Це стосується благодійних фондів, цілями та сферами благодійної діяльності яких є сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, підтримка Збройних Сил України, територіальна оборона України, соціальний захист, охорона здоров’я та інші нагальні питання захисту населення в умовах воєнного стану.