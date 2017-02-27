на 19.5 млдр гривень
але в той же час -
Рада директорів МВФ розгляне питання виділення Україні додаткового фінансування на 1.4 млдр $
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 бер, 2022 09:31
Сьогодні велике погашення ОВДП
на 19.5 млдр гривень
але в той же час -
Рада директорів МВФ розгляне питання виділення Україні додаткового фінансування на 1.4 млдр $
Додано: Сер 09 бер, 2022 11:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хм. А почему дорогим россиянам будут выдавать только доллары? Может есть возможность подпечатать втихаря фальшивок? Ждем наплыва русских баксов не отличимых от настоящих?
Додано: Сер 09 бер, 2022 11:18
Додано: Сер 09 бер, 2022 11:25
Военная экономика
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