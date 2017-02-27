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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9345934693479348
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 09:31

Сьогодні велике погашення ОВДП
на 19.5 млдр гривень
https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2022-03-09

але в той же час -
Рада директорів МВФ розгляне питання виділення Україні додаткового фінансування на 1.4 млдр $
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-di ... ansuvannya
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 11:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хм. А почему дорогим россиянам будут выдавать только доллары? Может есть возможность подпечатать втихаря фальшивок? Ждем наплыва русских баксов не отличимых от настоящих?
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 11:18

  Mimohod написав:Хм. А почему дорогим россиянам будут выдавать только доллары? ///

Откуда инфа? -- им, вроде, наоборот - даже ин-валютные вклады только деревянными выдавать будут...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 11:25

Военная экономика

Національний банк викупив військові облігації на 20 млрд грн і за необхідності продовжить фінансувати критичні видатки уряду в умовах воєнного стану
Сибарит
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  #<1 ... 9345934693479348
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