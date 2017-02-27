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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 бер, 2022 09:31
Сьогодні велике погашення ОВДП
на 19.5 млдр гривеньhttps://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2022-03-09
але в той же час -
Рада директорів МВФ розгляне питання виділення Україні додаткового фінансування на 1.4 млдр $https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-di ... ansuvannya
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greenozon
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Додано: Сер 09 бер, 2022 11:08
Хм. А почему дорогим россиянам будут выдавать только доллары? Может есть возможность подпечатать втихаря фальшивок? Ждем наплыва русских баксов не отличимых от настоящих?
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Mimohod
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Додано: Сер 09 бер, 2022 11:18
Mimohod написав:
Хм. А почему дорогим россиянам будут выдавать только доллары? ///
Откуда инфа? -- им, вроде, наоборот - даже ин-валютные вклады только деревянными выдавать будут...
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_hunter
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Додано: Сер 09 бер, 2022 11:25
Національний банк викупив військові облігації на 20 млрд грн і за необхідності продовжить фінансувати критичні видатки уряду в умовах воєнного стану
Это первая такая покупка. До этого количество облигаций на балансе НБУ не менялось.
Интенсивность выдачи рефинанса в последние дни значительно снизилась.
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Сибарит
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Додано: Сер 09 бер, 2022 12:04
Кто как считает, стоит сейчас покупать доллар по 35-36
или подождать, посмотреть...??
Осталась гривна от продажи ОВГЗ//)
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Akatama
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Додано: Сер 09 бер, 2022 12:13
купите лучше USDT
Akatama написав:
Кто как считает, стоит сейчас покупать доллар по 35-36
или подождать, посмотреть...??
Осталась гривна от продажи ОВГЗ//)
, он пока что по 31-32
обналичивается во всех странах мира где не запрещены криптовалюты примерно 1:1 к доллару
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Zebra
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Додано: Сер 09 бер, 2022 12:28
Zebra написав:
купите лучше USDT
Akatama написав:
Кто как считает, стоит сейчас покупать доллар по 35-36
или подождать, посмотреть...??
Осталась гривна от продажи ОВГЗ//)
, он пока что по 31-32
обналичивается во всех странах мира где не запрещены криптовалюты примерно 1:1 к доллару
Я, во первых, не знаю, как его купить. Это, насколько я понимаю, нужно деньги заводить на биржу. И потом, как его в Украине обналичить? За границу то ведь все равно не выпускают/))
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Akatama
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Додано: Сер 09 бер, 2022 12:34
Zebra написав:
купите лучше USDT
Akatama написав:
Кто как считает, стоит сейчас покупать доллар по 35-36
или подождать, посмотреть...??
Осталась гривна от продажи ОВГЗ//)
, он пока что по 31-32
обналичивается во всех странах мира где не запрещены криптовалюты примерно 1:1 к доллару
Добрый день
Просветите, если что то случиться с KUNA, что делать с USDT купленными через куна ?
Купил бы баксов по 36, но и жаба давит и далеко места покупки на данный момент от меня.
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Igor3777
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Додано: Сер 09 бер, 2022 12:35
Akatama написав: Zebra написав:
купите лучше USDT
Akatama написав:
Кто как считает, стоит сейчас покупать доллар по 35-36
или подождать, посмотреть...??
Осталась гривна от продажи ОВГЗ//)
, он пока что по 31-32
обналичивается во всех странах мира где не запрещены криптовалюты примерно 1:1 к доллару
Я, во первых, не знаю, как его купить. Это, насколько я понимаю, нужно деньги заводить на биржу. И потом, как его в Украине обналичить? За границу то ведь все равно не выпускают/))
Можно просто "пересидеть" в нём, а когда всё устаканиться обратно вывести по актуальному курсу в грн на карту и купить баксов уже тогда.
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Igor3777
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